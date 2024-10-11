Hile Yapan Markalarda Yeni Skandal: Tohum Yağı Karıştırılmıştı! İşte Hakiki Zeytinyağını Anlama Yöntemi

HAKİKİ ZEYTİNYAĞI NASIL ANLAŞILIR?

Gerçek zeytinyağını ayırt etmek için çeşitli testler yapılabilir:

Donma Testi: Hakiki zeytinyağı, 0 ile eksi 6 derece arasında donmaya başlar. Bir bardak zeytinyağını dondurucuya koyarak yarım saat beklettikten sonra çıkartın. Eğer yağ tamamen donmuşsa, hakiki zeytinyağıdır. Kısmen donmuş bir yağ, sahte olabilir.

Su Testi: Ilık su dolu bir bardağa az miktarda zeytinyağı ekleyin. Gerçek zeytinyağı, su yüzeyinde baloncuklar çıkararak kalırken, sahte zeytinyağı baloncuk çıkarmaz ve suya karışmaya başlar.

Tadım Testi: Bir çay kaşığı zeytinyağını tadın. Gerçek zeytinyağı boğazda yakıcı bir his bırakır, bu his mideye kadar inmez. Eğer zeytinyağı genzi yakıyorsa, o gerçek zeytinyağıdır.