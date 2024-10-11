Hile Yapan Markalarda Yeni Skandal: Tohum Yağı Karıştırılmıştı! İşte Hakiki Zeytinyağını Anlama Yöntemi
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit ve tağşiş yapılmış gıda ürünlerinin listesi kamuoyu ile paylaşıldı. Bu listede zeytinyağı ürünlerinde ‘tohum yağları karıştırılması tespiti’ nedeniyle uygunsuz bulunan firmalar ve ürünler tespit edildi. Peki, hakiki zeytinyağı nasıl anlaşılır?
Kaynak: Haber Merkezi
Gıda sektöründe şeffaflık ve tüketici güvenliği konularındaki hassasiyetin arttığı son günlerde denetimlerin sonuçları sık sık gündeme geliyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan bitkisel yağlar konusunda yaptığı açıklamada şunları belirtti:
Taklit ve Tağşiş Yapılan Yağ Bitkileri
Soya
Kolza/Konola
Pamuk tohumu
Ayçiçeği
Yer fıstığı
Aspir
Palm çekirdeği
Hindistan cevizi
Susam tohumu
Keten tohumu
Haşhaş tohumu
Bakanlık ayrıca, zeytinyağı ürünlerinde tohum yağlarının karıştırılması nedeniyle uygunsuz bulunan firmaları ve ürünleri de tespit etti.
HAKİKİ ZEYTİNYAĞI NASIL ANLAŞILIR?
Gerçek zeytinyağını ayırt etmek için çeşitli testler yapılabilir:
Donma Testi: Hakiki zeytinyağı, 0 ile eksi 6 derece arasında donmaya başlar. Bir bardak zeytinyağını dondurucuya koyarak yarım saat beklettikten sonra çıkartın. Eğer yağ tamamen donmuşsa, hakiki zeytinyağıdır. Kısmen donmuş bir yağ, sahte olabilir.
Su Testi: Ilık su dolu bir bardağa az miktarda zeytinyağı ekleyin. Gerçek zeytinyağı, su yüzeyinde baloncuklar çıkararak kalırken, sahte zeytinyağı baloncuk çıkarmaz ve suya karışmaya başlar.
Tadım Testi: Bir çay kaşığı zeytinyağını tadın. Gerçek zeytinyağı boğazda yakıcı bir his bırakır, bu his mideye kadar inmez. Eğer zeytinyağı genzi yakıyorsa, o gerçek zeytinyağıdır.