"Hiçbir Şey Yerinde Değil" Filmi Özel Gösterimle Seyircisiyle Buluştu

Burak Çevik'in yönettiği, Adana Altın Koza Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" olmak üzere 3 ödül kazanan "Hiçbir Şey Yerinde Değil" filminin İstanbul prömiyeri, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleşti.

Türkiye'de 1980 darbesi öncesinde yaşanan siyasi karmaşıklığı konu alan film, devrimin gücüyle değil siyasetle gerçekleştirilebileceğine inanan sol görüşlü gençlerin bir evde toplanıp yayımladıkları dergi hakkında gelişmelerin başlamasının ardından ortaya çıkan beklenmedik seyirci olaylarıyla buluşuyor.

Yönetmen ve film senaristi Çevik, gösterim sonra yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını sırasında film hazırlıklarına başladıklarını belirtti, "O dönem filme alınır olan Tanıl Bora'yla tanıştım. Biraz daha araştırma yaptım, Atatürk Kitabına giderek gazeteler, dergiler okudum. çalıştım." dedi.

Filmin gerçeğini yansıtıp yansıttığı konusunda eleştirileri yazan Çevik, şunları kaydetti:

"Film gerçeği yansıtılmıyor, filmin gerçeği yansıtıldığı gibi sorumluluğu da zaman olmadı. Filmin tam ortasında, 'gerçek bir hikayeden esinlenilmiştir' yazı var. Esinlenmekte olmak üzere, hikayeden devam eder ve başka bir hale gelirsiniz. Hiçbir zaman 'ben bunun belgeselini yapıyorum' demedim Filmde yaşadığımız şeyi ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Ben öyle bir yerden bakıyorum."

Çevik, 1980 darbesine dair 4-5 isme danıştıklarını da aktararak, "Bu isimlerden bazı sol görüşlü, bazı ülkücü, sağ görüşlü kişiler. Hepsiyle araştırma temelli filmler yapan bir sinemacı olarak tedavi edildim. Etik olarak bunu yapmak zorunda hissediyordum."ifadelerini kullandı.

Başrollerini Burak Can Aras, Celal Öztürk, Efe Taşdelen, Eren Kol ve Onur Gözten'in paylaştığı görüntü yönetmenliği Barış Aygen'in yaptığı "Hiçbir Şey Yerinde Değil" film ekibi, programdaki seyircilerden gelen bilgileri yanıtladı.

Kaynak: AA