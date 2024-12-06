Hiç kimse Farkında Değil Ama Hayati Tehlikesi Var: Evinde Bakanlar Düşünmeden Çöpe Atsın

BU 10 BİTKİYİ EVDE YETİŞTİRMEYİN

1. Fulya

Görünüşüyle dikkat çeken fulya çiçeği, nergisgiller familyasının en zehirli üyelerinden biri. Fulya, yutulduğunda mide krampları, kusma ve ishal gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayrıca kalp çarpıntıları ve tansiyon problemleriyle ilişkilendirilir. Bu nedenle, özellikle çocuklar ve evcil hayvanlar için erişilmesi zor bir yerde tutulması önemlidir.

2. Sukulent

Dekoratif görünümüyle popüler olan sukulentler, unlu bit saldırısına maruz kalabilir. Bu böcekler, diğer bitkilere hızla yayılır ve kontrol altına alınması oldukça zordur. Sukulent yetiştirmeye başlamadan önce, bu olası sorunu göz önünde bulundurmalısınız.

3. Ardıç Bonsai Ağacı

Minyatür ağaç görünümüyle dikkat çeken bonsailer, özellikle ardıç türünde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Burun tıkanıklığı, göz sulanması gibi semptomlar yaşayanların bonsai seçiminde dikkatli olması önerilir.