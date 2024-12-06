Hiç kimse Farkında Değil Ama Hayati Tehlikesi Var: Evinde Bakanlar Düşünmeden Çöpe Atsın
Evde bitki yetiştirmek, hem dekoratif açıdan hem de ruh halini iyileştiren bir hobidir. Fakat her bitki özellikle iç mekanda bazı sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Evlerin süsü olan bitkiler, her türden ve her renkten odaların baş köşelerinde yerini alır. Ancak bazı bitkilerin göründüğünden daha tehlikeli olabiliyor. Evde yetiştirilen bazı çiçekler ve bitkiler, hem insanlar hem de evcil hayvanlar için ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. İşte evde yetiştirilmesi riskli olan 10 bitki:
BU 10 BİTKİYİ EVDE YETİŞTİRMEYİN
1. Fulya
Görünüşüyle dikkat çeken fulya çiçeği, nergisgiller familyasının en zehirli üyelerinden biri. Fulya, yutulduğunda mide krampları, kusma ve ishal gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayrıca kalp çarpıntıları ve tansiyon problemleriyle ilişkilendirilir. Bu nedenle, özellikle çocuklar ve evcil hayvanlar için erişilmesi zor bir yerde tutulması önemlidir.
2. Sukulent
Dekoratif görünümüyle popüler olan sukulentler, unlu bit saldırısına maruz kalabilir. Bu böcekler, diğer bitkilere hızla yayılır ve kontrol altına alınması oldukça zordur. Sukulent yetiştirmeye başlamadan önce, bu olası sorunu göz önünde bulundurmalısınız.
3. Ardıç Bonsai Ağacı
Minyatür ağaç görünümüyle dikkat çeken bonsailer, özellikle ardıç türünde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Burun tıkanıklığı, göz sulanması gibi semptomlar yaşayanların bonsai seçiminde dikkatli olması önerilir.
4. Zakkum
Rengarenk çiçekleriyle göze hitap eden zakkum, dünyadaki en zehirli bitkilerden biri olarak bilinir. Yapraklarına dokunmak, hatta çiçeğini koklamak bile tehlikeli olabilir. Yapraklarının veya çiçeklerinin yenmesi durumunda ölümcül sonuçlar doğurabilir.
5. Sümbül
Güzel kokusuyla bilinen sümbül, yanlışlıkla yenildiğinde mide krampları, kusma ve ishal gibi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, özellikle çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde yetiştirilmelidir.
6. Kaladyum
Melek kanadı veya fil kulağı olarak da bilinen kaladyum, toksik yapısıyla dikkat çeker. İnsanlar ve hayvanlar için zararlı olan bu bitki, evde bakılması önerilmeyen türler arasında yer alır.
7. Ağlayan İncir (Ficus)
Ficus ağacı olarak da bilinen bu bitki, astım ve lateks alerjisi olan kişiler için risk oluşturabilir. Yüksek miktarda lateks içeren yaprakları, alerjik reaksiyonları tetikleyebilir. Ayrıca, yapraklarının toz tutma eğilimi de solunum sorunlarına yol açabilir.
8. Ortanca
Ortanca bitkisini yanlışlıkla yemek, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Uyuşukluk, mide krampları, ishal ve koma gibi etkiler görülebilir. Bu nedenle, dikkatli bir şekilde konumlandırılması önemlidir.
9. Kaya Sarmaşığı
Dış mekan bitkisi olarak sıklıkla tercih edilen kaya sarmaşığı, yenildiğinde nefes darlığı, kasılma ve kusma gibi ciddi semptomlara neden olabilir. Evde bakılması önerilmez.
10. Siklamen
Göz alıcı renkleriyle dikkat çeken siklamen çiçeği, yumrularında toksik maddeler içerir. Az miktarda tüketilmesi bile havale ve felç gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
BİTKİ SEÇİMİNDE DİKKATLİ OLUN
Evde çiçek yetiştirmeyi seviyorsanız, bitki seçerken toksik özelliklere dikkat edin. Özellikle çocuklarınız veya evcil hayvanlarınız varsa, bu bitkileri onların erişemeyeceği yerlere koymanız büyük önem taşır.