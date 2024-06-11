Heyecanlı şekilde kapıyı açan iki yaşlı teyze arasındaki 3 farkı 10 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu

Son dönemlerin en popüler alıştırmalarından bir tanesi fark bulmacaları olurken fark bulmacalarına bir yenisi daha eklendi.

Heyecanlı şekilde kapıyı açan iki yaşlı teyze arasındaki 3 farkı 10 saniyede görebilenlerin yüksek IQ'lu olduğu ortaya çıktı.

Fark bulmacalarının düzenli olarak çözülmesi kişinin görsel zekasının güçlenmesine yardımcı olurken aynı zamanda pratik düşünebilme yetilerinin güçlenmesini de sağlamaktadır.

Peki ya siz iki yaşlı teyze görselindeki 3 farkı görebildiniz mi? Eğer göremediyseniz işte cevaplar...