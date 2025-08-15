Herkesin Kullandığı O Ağrı Kesici Az Kalsın Öldürüyordu! Cildi Yaprak Gibi Döküldü, Gözünden Enfeksiyon Fışkırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Nebraska’da yaşayan üç çocuk annesi 27 yaşındaki Aleshia Rogers, basit bir ağrı için aldığı yaygın bir ağrı kesicinin tetiklediği ölümcül reaksiyon nedeniyle yaşam mücadelesi verdi. İlacın yan etkisi genç kadının cildinin 'yaprak yaprak dökülmesine' yol açtı, gözlerinden enfeksiyon aktı ve tam 21 gün komada kaldı.

Olay 2020 yılının Ağustos ayında, Rogers’ın oğlu Jaxon’ı sezaryen doğumla dünyaya getirmesinden kısa süre sonra başladı. Doğum sonrası ağrılarını hafifletmek amacıyla reçetesiz satılan ağrı kesiciden günde iki tablet almaya başladı. İlk haftalarda sorun yaşamayan Rogers, üç hafta sonunda yüksek ateş, yutkunurken yanma hissi, göğsünde döküntüler ve gözlerinde şişme gibi şikayetlerle hastaneye gitti.

YANLIŞ TEŞHİS HAYATINI KARARTTI

İlk başvurusunda konjonktivit teşhisiyle eve gönderilen genç kadın, ertesi gün yüzünün tamamen şişmesi ve nefes almakta zorlanması üzerine tekrar acile gitti. Bu kez kızıl hastalığı tanısı kondu ve ilaç kullanımına devam etmesi önerildi. Ancak saatler içinde durumu dramatik şekilde kötüleşti.

21 GÜN BOYUNCA KOMADA KALDI

Yüzünde, gözlerinde ve göğsünde yanık benzeri kabarcıklar oluştu, cildi katman katman soyulmaya başladı. Hastaneye yeniden kaldırılan Rogers’a, yaygın kullanılan ibuprofenin tetiklediği toksik epidermal nekroliz teşhisi konuldu. Durumu kritikleşen kadın, 21 gün boyunca komada kaldı.

"CİLDİM YAPRAK YAPRAK DÖKÜLÜYORDU"

Komadan çıktığında yaşadıklarını hala kavrayamadığını belirten Rogers, "Doktorlar cildimin öldüğünü ve vücudumdan ayrıldığını söylediler. Adına ‘soyulma’ dediler. Gerçekten yaprak yaprak dökülüyordu. Ne olduğunu anlamadım" ifadelerini kullandı.

Aradan beş yıl geçmesine rağmen hala uzun süreli komplikasyonlarla mücadele eden Rogers, yaşadığı olaydan ders çıkardığını belirterek, "Doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanmayın. En masum görünen hap bile hayatınızı tehlikeye atabilir." uyarısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi