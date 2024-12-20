Herkesin Kolundaydı, Hepsinde Zararlı Madde Tespit Edildi! Duyanlar Fırlatıp Atıyor

ABD’de yapılan yeni bir araştırma, bu cihazlarda bulunan "sonsuz kimyasallar" olarak bilinen PFAS (Perfluoroalkil ve Polifloroalkil Maddeler) maddelerinin sağlık üzerindeki etkilerini ortaya çıkardı.

ABD'de gerçekleştirilen bir çalışma, akıllı saatler ve fitness bilekliklerinin sağlığımıza zarar verebileceğine dikkat çekti. Bu cihazlar, tansiyon, kalp sağlığı ve vücut kondisyonunu izlemek için kullanılsa da, içerdikleri PFAS kimyasalları nedeniyle tehlikeli olabilir. PFAS, zor parçalanan ve çevrede uzun süre kalıcı olan kimyasallardır ve genellikle ürünlerin suya, tere ve yağa dayanıklı olmasını sağlamak için kullanılır.