Herkesin Kolundaydı, Hepsinde Zararlı Madde Tespit Edildi! Duyanlar Fırlatıp Atıyor
Akıllı saatler ve bileklikler günlük yaşamımızın bir parçası olmuşken, sağlığımız için potansiyel bir tehdit taşıyor olabilir. İşte ABD’de yapılan araştırmadan kritik sonuçlar…
Kaynak: Haber Merkezi
ABD’de yapılan yeni bir araştırma, bu cihazlarda bulunan "sonsuz kimyasallar" olarak bilinen PFAS (Perfluoroalkil ve Polifloroalkil Maddeler) maddelerinin sağlık üzerindeki etkilerini ortaya çıkardı.
ABD'de gerçekleştirilen bir çalışma, akıllı saatler ve fitness bilekliklerinin sağlığımıza zarar verebileceğine dikkat çekti. Bu cihazlar, tansiyon, kalp sağlığı ve vücut kondisyonunu izlemek için kullanılsa da, içerdikleri PFAS kimyasalları nedeniyle tehlikeli olabilir. PFAS, zor parçalanan ve çevrede uzun süre kalıcı olan kimyasallardır ve genellikle ürünlerin suya, tere ve yağa dayanıklı olmasını sağlamak için kullanılır.
ÇIKAN BULGULAR ŞOKE ETTİ
Notre Dame Üniversitesi'nden Profesör Graham Peaslee liderliğinde yapılan araştırma, özellikle florlu sentetik kauçuktan yapılan bilekliklerde yüksek seviyelerde PFAS bulunduğunu gösterdi. 22 bileklik üzerinde yapılan incelemede, 13 florlu elastomer malzemeden yapılmış bilekliğin tamamında, ayrıca flor içermeyen 9 bileklikten 2'sinde de PFAS tespit edildi. Bu kimyasalların ciltle uzun süreli teması, sağlık açısından endişe verici bulundu.
EN ÇOK PAHALILARDA BULUNUYOR
Araştırma, pahalı bilekliklerde kimyasal içeriğin daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Örneğin, bir bileklikte PFAS seviyesi 16 bin ppb'yi geçti ki bu, kozmetik ürünlerdeki seviyelerin çok üstünde. Ancak, bu kimyasalların ne kadar cilde geçtiği ve uzun vadede sağlık üzerindeki etkileri hala tam olarak bilinmiyor.
İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR
Daha önce İngiltere'deki bazı meyve ve sebzelerde de PFAS bulunmuştu, bu da bu kimyasalların insan sağlığına potansiyel zararını gösteriyor. Araştırmacılar, kullanıcıların silikon malzemeden yapılmış daha ucuz bileklikleri tercih etmelerini ve florlu elastomer içeren ürünlerden kaçınmalarını tavsiye ediyor.