Herkesin İçtiği Ünlü Su Markasında Zararlı Madde Tespit Edildi! İnceleme Başlatıldı
Hemen hemen herkesin içtiği ünlü su markasında büyük skandal ortaya çıktı! Dev su markasının ürünlerinde yasa dışı müdahale tespit edildi.
Dünyaca ünlü bir su markasıyla ilgili önemli büyük skandal ortaya çıktı. Fransa merkezli Nestlé'nin, birçok tüketici tarafından tercih edilen su ürünlerinde yasa dışı müdahalelerde bulunduğu iddia edildi. Şirketin, kirli suyu arıtarak “doğal kaynak suyu” olarak piyasaya sürdüğü belirtiliyor.
TÜM MARKALARI İNCELENECEK
Nestlé’nin ürettiği pet şişe sularda gıda sahtekarlığı yaptığı tespit edildi. Şirket, yasa dışı bir filtreleme yöntemiyle kirli suyu arıtarak sattığı gerekçesiyle 2 milyon euro ceza kesildi.
Yeni davada, yalnızca Nestlé değil, aynı zamanda Fransa'da popüler olan Cristaline markasının üreticisi Sources Alma da suçlanıyor. Gıda izleme kuruluşu Foodwatch, Nestlé’nin diğer su markalarının da incelenmesi talebinde bulundu.
ZARARLI MADDELERİ FİLTRELEDİĞİ İDDİA EDİLDİ
Daha önce yalnızca Vittel, Hépar ve Contrex markalı suların incelendiği bu davada, Foodwatch ayrıca, Nestlé’nin sadece yasa dışı filtreleme değil, aynı zamanda sulara karbondioksit ekleyip, demir sülfat kullanarak arsenik gibi zararlı maddeleri filtrelediğini de öne sürüyor.