Herkesin İçtiği Ünlü Su Markasında Zararlı Madde Tespit Edildi! İnceleme Başlatıldı

Hemen hemen herkesin içtiği ünlü su markasında büyük skandal ortaya çıktı! Dev su markasının ürünlerinde yasa dışı müdahale tespit edildi.

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Herkesin İçtiği Ünlü Su Markasında Zararlı Madde Tespit Edildi! İnceleme Başlatıldı - Resim: 1

Dünyaca ünlü bir su markasıyla ilgili önemli büyük skandal ortaya çıktı. Fransa merkezli Nestlé'nin, birçok tüketici tarafından tercih edilen su ürünlerinde yasa dışı müdahalelerde bulunduğu iddia edildi. Şirketin, kirli suyu arıtarak “doğal kaynak suyu” olarak piyasaya sürdüğü belirtiliyor.

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Herkesin İçtiği Ünlü Su Markasında Zararlı Madde Tespit Edildi! İnceleme Başlatıldı - Resim: 2

TÜM MARKALARI İNCELENECEK

Nestlé’nin ürettiği pet şişe sularda gıda sahtekarlığı yaptığı tespit edildi. Şirket, yasa dışı bir filtreleme yöntemiyle kirli suyu arıtarak sattığı gerekçesiyle 2 milyon euro ceza kesildi.

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Herkesin İçtiği Ünlü Su Markasında Zararlı Madde Tespit Edildi! İnceleme Başlatıldı - Resim: 3

Yeni davada, yalnızca Nestlé değil, aynı zamanda Fransa'da popüler olan Cristaline markasının üreticisi Sources Alma da suçlanıyor. Gıda izleme kuruluşu Foodwatch, Nestlé’nin diğer su markalarının da incelenmesi talebinde bulundu.

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Herkesin İçtiği Ünlü Su Markasında Zararlı Madde Tespit Edildi! İnceleme Başlatıldı - Resim: 4

ZARARLI MADDELERİ FİLTRELEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Daha önce yalnızca Vittel, Hépar ve Contrex markalı suların incelendiği bu davada, Foodwatch ayrıca, Nestlé’nin sadece yasa dışı filtreleme değil, aynı zamanda sulara karbondioksit ekleyip, demir sülfat kullanarak arsenik gibi zararlı maddeleri filtrelediğini de öne sürüyor.

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