Herkesin İçtiği Ünlü Su Markasında Zararlı Madde Tespit Edildi! İnceleme Başlatıldı

ZARARLI MADDELERİ FİLTRELEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Daha önce yalnızca Vittel, Hépar ve Contrex markalı suların incelendiği bu davada, Foodwatch ayrıca, Nestlé’nin sadece yasa dışı filtreleme değil, aynı zamanda sulara karbondioksit ekleyip, demir sülfat kullanarak arsenik gibi zararlı maddeleri filtrelediğini de öne sürüyor.