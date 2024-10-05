Herkesin Evinde Olan Saklama Kaplarında Tespit Edildi! Yemeklere Sakın Temas Ettirmeyin
Herkesin mutfağında bulunan saklama kaplarıyla ilgili uzmanlardan korkutan açıklama geldi. Yüzde 70'inde tehlikeli seviyelerde alev geciktirici kimyasallar tespit edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni bir araştırma, siyah plastikten üretilen oyuncaklar, mutfak eşyaları ve gıda kaplarının, yüksek seviyelerde zararlı alev geciktirici kimyasallar içerdiğini ortaya koydu. Bu maddelerin, geri dönüşüm süreçlerinde elektronik atıklardan sızarak insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğine dikkat çekildi. Özellikle çocuk oyuncaklarındaki bu kimyasallar, kanser ve diğer sağlık sorunlarına yol açma potansiyeline sahip.
YÜZDE 70'İNDE KİMYASAL TESPİT EDİLDİ
Araştırmada, çocuk oyuncakları, yiyecek kapları, mutfak eşyaları ve tarım ürünleri tepsileri gibi ürünlerde bulunan siyah plastiğin, geri dönüşüm sırasında elektronik cihazlardan geçebilecek tehlikeli seviyelerde alev geciktirici kimyasallar içerdiği vurgulandı.
Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı, 2021 yılında decaBDE'yi yasaklamasına rağmen, yapılan incelemelerde bu kimyasalın ürünlerin %70'inde bulunduğu tespit edildi.
YİYECEKLERE SAKIN TEMAS ETTİRMEYİN
Araştırmacılar, mutfak eşyalarından günlük olarak maruz kalınan kimyasal miktarının oldukça yüksek olabileceğini belirtti. Eski Ulusal Çevresel Sağlık Bilimleri Enstitüsü Direktörü Linda Birnbaum, "Siyah plastik malzemelerin yiyeceklerle temasından kaçınılmalı ve bu tür oyuncakların satın alınmaması gerekiyor," şeklinde uyarıda bulundu.
Alev geciktirici kimyasallar, elektronik cihazlardan mobilyalara kadar birçok üründe kullanılmakta ve bu maddeler havaya, toza, yiyecek ve suya karışarak insan sağlığına zarar verebilmektedir. Uzmanlar, bu ürünlerin kullanımında dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.