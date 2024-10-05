Herkesin Evinde Olan Saklama Kaplarında Tespit Edildi! Yemeklere Sakın Temas Ettirmeyin

Yeni bir araştırma, siyah plastikten üretilen oyuncaklar, mutfak eşyaları ve gıda kaplarının, yüksek seviyelerde zararlı alev geciktirici kimyasallar içerdiğini ortaya koydu. Bu maddelerin, geri dönüşüm süreçlerinde elektronik atıklardan sızarak insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğine dikkat çekildi. Özellikle çocuk oyuncaklarındaki bu kimyasallar, kanser ve diğer sağlık sorunlarına yol açma potansiyeline sahip.