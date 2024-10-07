Herkesin Evinde Olan Meşhur Dolaplı Çekyatlar Servet Değerinde: Antikacılar Yana Yakıla Arıyor
Bir zamanlara damga vuran meşhur dolaplı çekyatlar servet değerinde satılmaya başlandı. Antikacılar ve koleksiyoncular yana yakıla bu dolaplı çekyatları arıyor...
Kaynak: Haber Merkezi
Son dönemde antikacıların ve koleksiyonerlerin radarına 1980-2000 yılları arasında popüler olan dolaplı çekyatlar girmiş durumda. Geçmişte pek çok evin vazgeçilmezi olan bu çekyatlar, ikinci el piyasasında adeta değer kazanarak, altın fiyatlarına yaklaştı.
FİYATI DUDAK UÇUKLATTI
Antika kategorisine giren bu nostaljik çekyatlar, sınırlı üretimleri, dayanıklılıkları ve estetik görünümleri sayesinde büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Artık kimsenin önemsemediği bu eski eşyalar, ikinci el pazarında 40 bin TL’den başlayan fiyatlarla 80 bin TL’ye kadar alıcı bulabiliyor.
Antikacılar ve koleksiyonerler, evlerinde sağlam ve hasarsız kütüphaneli çekyat saklayanların kendileriyle iletişime geçmesini bekliyor. Sosyal medya ve çevrimiçi platformlar, bu nostaljik parçaları arayanlar için bir yarış alanı haline geldi.
Koleksiyonerlerin yoğun ilgisi, eski eşyalarını satmak isteyenler için de önemli bir gelir kapısı açıyor. Böylece, geçmişe ait bu değerli parçalar, hem koleksiyoncular hem de satıcılar için yeni bir hayat bulmuş oluyor.