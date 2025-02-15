Herkesin Evinde Olan En Tehlikeli 3 Eşya Belli Oldu: Ünlü Doktor Açıkladı, Her Saniye Zehir Saçıyor

Evlerimiz, yaşam alanlarımız olmasına rağmen bazen farkında olmadan sağlığımızı tehdit eden unsurlar barındırabilir. Bu nedenle, kullandığımız eşyaları dikkatle seçmek ve düzenli olarak kontrol etmek gerekir. Harvardlı bir gastroenterolog, evlerimizin vazgeçilmez parçaları haline gelen bazı eşyaların sağlığımız için ciddi riskler taşıdığını açıkladı. Dr. Saurabh Sethi'ye göre, günlük hayatta sıkça kullandığımız bu üç eşya, farkında olmadan sağlığımızı tehdit ediyor.