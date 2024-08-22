Herkesin Evinde Bulunan O Eşya Artık Servet Değerinde! Sakın Çöpe Atmayın

Yıllar geçtikçe evimizdeki birçok eşyayı yenileriyle değiştiririz. Eski eşyaların bir bölümü çöpe atılırken, bazıları ise dolap raflarında unutulmaya yüz tutar. 1990'lı yıllarda Türkiye'de oldukça popüler hale gelen antik fincan takımları, bugünlerde antikacıların gözdesi haline dönüşmüş durumda. Koleksiyon değeri nedeniyle binlerce lira ödenen fincan takımları, sizin de evinizde bulunuyor olabilir.

Herkesin Evinde Bulunan O Eşya Artık Servet Değerinde! Sakın Çöpe Atmayın - Resim: 1

Türkiye'de yaklaşık 40 yıl önce satışa sunulan sarı ve turuncu renklerdeki fincan takımları, çok kısa sürede oldukça popüler hale gelerek yeni bir akıma neden olmuştu. Ekonomik sınıfı fark etmeksizin herkesin evlerinde görülen bu fincan takımları, yeni nesil tarafından demode bulunarak uzun zaman önce raflara kaldırıldı.

ANTİKACILAR SATIN ALMAK İÇİN KUYRUĞA GİRİYOR

Aradan geçen zamanda sayıları yüz binleri bulan fincan takımlarının çok az bir bölümü sağlam şekilde günümüze ulaşırken, geçmişte yüzüne bakılmayan bu eşyalar şimdilerde antikacıların gözdesi haline dönüşmüş durumda.

Üzerinden yıllar geçmesi nedeniyle koleksiyon değeri taşıyan parçalar, yıpranmamış ve parçalanmamış olmaları halinde binlerce liradan satışa sunulabiliyor. Uzmanlar, fincanlar arasında en çok ilgi gören modelleri açıkladı.

Haberin devamını okumak için tıklayın
Ocak Gözlerini Anında Tertemiz Yapıyor: Kiri pası hemen parlatıyor Ocak Gözlerini Anında Tertemiz Yapıyor: Kiri pası hemen parlatıyor
Türkiye'de Yüzüne Bakan Yok: Çinlilerin Uzun Yaşamanın Sırrı! DSÖ Şifalı Bitki Olarak Tanımlıyor Türkiye'de Yüzüne Bakan Yok: Çinlilerin Uzun Yaşamanın Sırrı!
Resimde Gizlenen Köpeği 5 Saniyede Bulan, Einstein’a Kafa Tutuyor Resimde Gizlenen Köpeği 5 Saniyede Bulan, Einstein’a Kafa Tutuyor
Maden Suyunun Bilinmeyen Faydası: Bu Şekilde Kullanırsanız Cildiniz Pürüzsüz Olacak Maden Suyunun Bilinmeyen Faydası: Bu Şekilde Kullanırsanız Cildiniz Pürüzsüz Olacak
Sadece 5 Dakikada Çatlamış Topuklarınızı Pamuk Gibi Yapacak... Topuk Çatlağına Veda Ettiren Yöntem Sadece 5 Dakikada Çatlamış Topuklarınızı Pamuk Gibi Yapacak... Topuk Çatlağına Veda Ettiren Yöntem
Dünyanın En Sağlıklı 3 Peyniri Seçildi: Kalp ve Bağırsakların Çalışmasını İyileştiriyor Dünyanın En Sağlıklı 3 Peyniri Seçildi: Kalp ve Bağırsakların Çalışmasını İyileştiriyor
Stanford Üniversitesi Açıkladı: En Zeki Çocuklar Meğer Bu Ay Doğuyormuş Stanford Üniversitesi Açıkladı: En Zeki Çocuklar Meğer Bu Ay Doğuyormuş
Kabaran ve Sönmeyen Poğaça Yapmanın Yolu! Meğer Bu Kadar Kolaymış Kabaran ve Sönmeyen Poğaça Yapmanın Yolu! Meğer Bu Kadar Kolaymış
Bolu'da Hasadı Başladı: Zehirlenmelere Karşı Koruyor, Kemiği Çelik Gibi Yapıyor Bolu'da Hasadı Başladı: Zehirlenmelere Karşı Koruyor, Kemiği Çelik Gibi Yapıyor
Sakine Teyzenin Pembe Hayatı: 'Çocuklarımı da Pembeye Boyayacağım' 'Çocuklarımı da Pembeye Boyayacağım'
Denizin Dibinde Kumun İçinde Yetişiyor! Koparmanın Cezası 387 Bin Lira Denizin Dibinde Kumun İçinde Yetişiyor! Koparmanın Cezası 387 Bin Lira
Görme Yeteneğini Anında Artırıyor: Bir Tutamı Bile Gözleri Şahin Gibi Yapıyor Görme Yeteneğini Anında Artırıyor: Bir Tutamı Bile Gözleri Şahin Gibi Yapıyor
ÇOK OKUNANLAR
'Türkiye'de Maymun Çiçeği Karantinası' İddiasına İlk Açıklama 'Türkiye'de Maymun Çiçeği Karantinası' İddiasına İlk Açıklama
Dünyanın En Sağlıklı 3 Peyniri Seçildi: Kalp ve Bağırsakların Çalışmasını İyileştiriyor Dünyanın En Sağlıklı 3 Peyniri Seçildi: Kalp ve Bağırsakların Çalışmasını İyileştiriyor
Meteoroloji 18 İl İçin Alarm Verdi! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor Meteoroloji 18 İl İçin Alarm Verdi!
Yeni Yılda Asgari Ücrete Ne Kadar Zam Yapılacak? Uzman İsim Oran Verdi! Yeni Yılda Asgari Ücrete Ne Kadar Zam Yapılacak?
Kaçırıldığı İddiası Türkiye'yi Ayağa Kaldırmıştı: Reha Muhtar'ın Oğlu İlk Kez Konuştu Reha Muhtar'ın Oğlu İlk Kez Konuştu