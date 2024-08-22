Herkesin Evinde Bulunan O Eşya Artık Servet Değerinde! Sakın Çöpe Atmayın

Türkiye'de yaklaşık 40 yıl önce satışa sunulan sarı ve turuncu renklerdeki fincan takımları, çok kısa sürede oldukça popüler hale gelerek yeni bir akıma neden olmuştu. Ekonomik sınıfı fark etmeksizin herkesin evlerinde görülen bu fincan takımları, yeni nesil tarafından demode bulunarak uzun zaman önce raflara kaldırıldı.



ANTİKACILAR SATIN ALMAK İÇİN KUYRUĞA GİRİYOR



Aradan geçen zamanda sayıları yüz binleri bulan fincan takımlarının çok az bir bölümü sağlam şekilde günümüze ulaşırken, geçmişte yüzüne bakılmayan bu eşyalar şimdilerde antikacıların gözdesi haline dönüşmüş durumda.



Üzerinden yıllar geçmesi nedeniyle koleksiyon değeri taşıyan parçalar, yıpranmamış ve parçalanmamış olmaları halinde binlerce liradan satışa sunulabiliyor. Uzmanlar, fincanlar arasında en çok ilgi gören modelleri açıkladı.