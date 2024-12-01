Herkes Program İndirip Takip Ediyor Ama Bu Faydalarını Bilmiyor: Her Gün 10 Bin Adım Yürürseniz Ne Olur?

Günlük 10.000 adım hedefi, aslında 1964 Tokyo Olimpiyatları öncesinde Japonya’da başlatılan başarılı bir pazarlama kampanyasına dayanıyor. Bu rakamın seçilmesinin nedeni, Japonca'da 10.000 sayısının karakterinin, yürüyen bir insanı andırmasıdır. Zamanla, bu hedef dünya çapında kabul gördü. ElevateMindHQ'nin paylaştığı bilgilere göre, her gün 10.000 adım atmanın vücudumuza sağladığı faydalar gerçekten dikkate değerdir.

10 BİN ADIM 8 KİLOMETREYE DENK GELİYOR

10.000 adım, yaklaşık 8 kilometreye denk geliyor. Gündelik hayatımızda zaten evde durmadığımız sürece ortalama 2-3 bin adım atarız. Bu nedenle 10.000 adım hedefine ulaşmak için birkaç adım daha eklememiz gerekir. Ancak şunu unutmayın, bu ekstra çaba sağlığınız için büyük faydalar sağlar.