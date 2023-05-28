'Herkes öğrenmeli' diyerek duyurdu: Dünyaya korkunç 23 Kasım 2023 saat 18.05 uyarısı
Ünlü bir şirkete ait robot tarafından verilen tarih, duyanları korkuttu ve herkes 23 Kasım 2023'te saat 18:05'te neler olacağını araştırmaya başladı.
Savaşlar her zaman için insanlar açısından kan, gözyaşı ve acı ifade etmiştir. Ancak bazı savaşlar insanlar ne kadar istese de engellenemez. Çünkü o savaşlar yıllardan bu yana biriken öfkenin ve staretjinin sonucunda doğar. İşte dünya savaşları da böyle gelişir.
Dünyaca ünlü bir teknoloji firması tarafından üretilen robotun üçüncü dünya savaşı hakkında verdiği tarih sosyal medyada viral oldu.
Üçüncü dünya savaşının her zamankinden daha fazla yakın olduğunu söyleyen robot, şu anda savaş yolculuğunda olduğumuzu ve savaşın yakın olduğunu iddia etti.
TAM TARİH VERDİ
Robot, savaş hakkında da tam tarih verdi. Robot tarafından verilen tarih 23 Kasım 2023 saat 18.05.