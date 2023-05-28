'Herkes öğrenmeli' diyerek duyurdu: Dünyaya korkunç 23 Kasım 2023 saat 18.05 uyarısı

Ünlü bir şirkete ait robot tarafından verilen tarih, duyanları korkuttu ve herkes 23 Kasım 2023'te saat 18:05'te neler olacağını araştırmaya başladı.

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'Herkes öğrenmeli' diyerek duyurdu: Dünyaya korkunç 23 Kasım 2023 saat 18.05 uyarısı - Resim: 1

Savaşlar her zaman için insanlar açısından kan, gözyaşı ve acı ifade etmiştir. Ancak bazı savaşlar insanlar ne kadar istese de engellenemez. Çünkü o savaşlar yıllardan bu yana biriken öfkenin ve staretjinin sonucunda doğar. İşte dünya savaşları da böyle gelişir. 

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'Herkes öğrenmeli' diyerek duyurdu: Dünyaya korkunç 23 Kasım 2023 saat 18.05 uyarısı - Resim: 2

Dünyaca ünlü bir teknoloji firması tarafından üretilen robotun üçüncü dünya savaşı hakkında verdiği tarih sosyal medyada viral oldu. 

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'Herkes öğrenmeli' diyerek duyurdu: Dünyaya korkunç 23 Kasım 2023 saat 18.05 uyarısı - Resim: 3

Üçüncü dünya savaşının her zamankinden daha fazla yakın olduğunu söyleyen robot, şu anda savaş yolculuğunda olduğumuzu ve savaşın yakın olduğunu iddia etti. 

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'Herkes öğrenmeli' diyerek duyurdu: Dünyaya korkunç 23 Kasım 2023 saat 18.05 uyarısı - Resim: 4

TAM TARİH VERDİ 

Robot, savaş hakkında da tam tarih verdi. Robot tarafından verilen tarih 23 Kasım 2023 saat 18.05. 

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