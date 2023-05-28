'Herkes öğrenmeli' diyerek duyurdu: Dünyaya korkunç 23 Kasım 2023 saat 18.05 uyarısı

Savaşlar her zaman için insanlar açısından kan, gözyaşı ve acı ifade etmiştir. Ancak bazı savaşlar insanlar ne kadar istese de engellenemez. Çünkü o savaşlar yıllardan bu yana biriken öfkenin ve staretjinin sonucunda doğar. İşte dünya savaşları da böyle gelişir.