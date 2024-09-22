Banka ve Kredi Kartlarındaki 6 Haneli Numara Bakın Ne Anlama Geliyor?
Günlük hayatımızda sıkça kullandığımız banka ve kredi kartlarının üzerindeki rakamların aslında ne anlama geldiğini hiç merak ettiniz mi? Her bir kartın üzerinde yer alan 16 haneli numara, kartın kimliği ve kullanım amacını belirleyen önemli ipuçları taşıyor. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Bu 16 haneli numaralar genellikle 4’er haneli gruplar halinde yazılıyor ve her bir kısmın farklı bir anlamı bulunuyor. İlk iki rakam, kartın ait olduğu sektörü işaret ederken, Visa kartları 4, Mastercard kartları ise 5 ile başlıyor. Hava yolları kartları 1 ve 2 ile başlarken, finans sektörüne ait kartlar genellikle 4 ve 5 ile başlıyor.
Kart numarasının en kritik kısmı ise ilk 6 hane. Bu bölüm, Bank Identification Number (BIN) olarak adlandırılıyor ve kartın hangi bankaya ait olduğunu gösteriyor. Her banka, kendine özel bu numara ile kartlarını tanımlıyor.
Kartın 7. ile 15. haneleri arasında yer alan numaralar ise kart sahibine özgü müşteri hesap numarasını içeriyor. Bu numaralar sayesinde kart sahibinin hesabı diğer kullanıcılardan ayrılıyor. 16. ve son hane ise kartın güvenliği için kullanılan bir kontrol numarası. Bu hane, Luhn Algoritması adı verilen bir sistem ile kart numarasının doğruluğunu kontrol ediyor.
Kartların arka yüzünde yer alan güvenlik kodu da dikkat çeken bir diğer unsur. Visa ve Mastercard kartlarında CVV (Card Validation Value) olarak adlandırılan bu kod, internet alışverişlerinde güvenliği sağlamak için kullanılıyor. American Express kartlarında ise bu kod 4 haneli olup farklı bir yapıya sahip.