Banka ve Kredi Kartlarındaki 6 Haneli Numara Bakın Ne Anlama Geliyor?

Bu 16 haneli numaralar genellikle 4’er haneli gruplar halinde yazılıyor ve her bir kısmın farklı bir anlamı bulunuyor. İlk iki rakam, kartın ait olduğu sektörü işaret ederken, Visa kartları 4, Mastercard kartları ise 5 ile başlıyor. Hava yolları kartları 1 ve 2 ile başlarken, finans sektörüne ait kartlar genellikle 4 ve 5 ile başlıyor.