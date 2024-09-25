Herkes Çöpe Atıyordu! Oysa O Derdin Tek Çözümü Çıktı

Patlıcan sapları, genellikle atılan bir yan ürün olarak görülse de, sağlık açısından önemli faydalar sunmaktadır. Basur gibi rahatsızlıkların tedavisinde doğal bir destek olarak kullanılabilir.

Patlıcan sapı suyu, basur (hemoroit) hastalığında doğal tedavi için kullanılıyor. Patlıcanların sapları kaynatılıp içildiğinde ilaç, ameliyat, lazer gibi yöntemlerin dışında doğal bir tedavi görevi görüyor. Basur ameliyatından korkanlar öncesinde patlıcan sapı kürünü hazırlayıp tüketiyor. Patlıcan saplarından fayda sağlamak isteyenler, bu kabukları tencereye koyup kaynatıyor ve birkaç gün düzenli içerek bu kürden yarar sağlamayı hedefliyor.