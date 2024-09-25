Herkes Çöpe Atıyordu! Oysa O Derdin Tek Çözümü Çıktı
Patlıcan saplarını çöpe atanlar pişman olacak. Bakın patlıcan sapları kaynatılır içilirse hangi soruna iyi geliyor.
Patlıcan sapları, genellikle atılan bir yan ürün olarak görülse de, sağlık açısından önemli faydalar sunmaktadır. Basur gibi rahatsızlıkların tedavisinde doğal bir destek olarak kullanılabilir.
Patlıcan sapı suyu, basur (hemoroit) hastalığında doğal tedavi için kullanılıyor. Patlıcanların sapları kaynatılıp içildiğinde ilaç, ameliyat, lazer gibi yöntemlerin dışında doğal bir tedavi görevi görüyor. Basur ameliyatından korkanlar öncesinde patlıcan sapı kürünü hazırlayıp tüketiyor. Patlıcan saplarından fayda sağlamak isteyenler, bu kabukları tencereye koyup kaynatıyor ve birkaç gün düzenli içerek bu kürden yarar sağlamayı hedefliyor.
BASUR İÇİN PATLICAN SAPI KÜRÜ NASIL YAPILIR?
Patlıcan sapı suyu için malzemeler
10 patlıcan sapı
12 bardak su
Yarım limonun suyu
Patlıcan sapı suyunun hazırlanışı
Patlıcanın saplarını bıçak yardımıyla soyun. Bir tencereye suyu ekleyin ve patlıcanların kabuklarını içine atın. Kaynayana kadar ocağın altını açın, sonrasında iyice demlenmesi için kısık ateşte yaklaşık 10 dakika bekleyin. Bu süreçte tencerenin kapağı kapalı olmalı. Kaynayıp demlenen patlıcan suyunu ocaktan alıp soğumasını bekleyin. Soğuyunca içine limon suyu ilave edin. Bu karışımı buzdolabında saklayabilirsiniz.
PATLICAN SUYU/KÜRÜ NE KADAR İÇİLMELİ?
Patlıcan sapı suyunu günde iki bardak içebilirsiniz. Bu kürü 5 gün boyunca tüketebilirsiniz. Bu süreçte basuru tetikleyen acı biber, pul biber, domates, turşu gibi gıdalardan uzak durun. 5 gün sonra normal beslenmenize geri dönebilirsiniz. Ancak basurun tekrarlamaması için bu yiyecekleri kısıtlı tüketmenizde fayda var.
Kaynak: Turkiyegazetesi, Gerçek Gündem - Fotoğraflar: AA, İHA, Youtube