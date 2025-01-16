Herkes Aynı Hatayı Yapıyor: Mutfağınızda Bulunuyorsa Hemen Uzaklaştırın!

2. ESKİMİŞ PLASTİK KAPLAR

Çizilmiş, sararmış veya aşınmış plastik kaplar sağlığınız için ciddi bir risk oluşturabilir. Özellikle BPA içeren kaplar, yiyeceklerinize zararlı kimyasallar sızdırabilir. Bu tür kapları mutfağınızdan çıkararak daha sağlıklı olan cam ya da paslanmaz çelik alternatiflere geçiş yapabilirsiniz.

3. BAYATLAMIŞ TAHILLAR VE BAKLİYATLAR

Son kullanma tarihi geçmiş tahıllar ve bakliyatlar mutfağınızda gereksiz yer kaplarken, aynı zamanda böceklenme riskini artırabilir. Dolabınızı düzenlerken bu ürünleri kontrol edin ve bayatlamış olanları atarak alanınızı ferahlatın.