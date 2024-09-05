Herkes Aynı Hatayı Yapıyor! Bu İki Sebze Yan Yana Konulursa Çürüyor

Yanlış saklama yöntemleri sebzelerin hızla bozulmasına neden olabilir, bu nedenle uzmanların önerilerine dikkat etmek gerekmektedir.

Öncelikle, sebzelerin doğru saklanması için birbirleriyle uyumlu olmaları gerekmektedir. Bazı sebzeler birbirleriyle temas ettiğinde hızla bozulabilirler.

Sebze ve meyveleri saklamak için ilk önce buzdolabında ve kilerde saklanması gerekenleri ayırıyoruz. Ancak sebzelerin uzun süre bozulmaması için sadece bulunduğu yer değil yanında bulunan sebze ve meyveler de önem taşıyor. Her evde bulunan soğan ve patatesler genellikle yan yana saklanıyor. Uzmanlar sıklıkla tüketilen bu sebzelerin beraber saklanmaması gerektiğini belirtiyor.