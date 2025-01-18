Herkes Ayıla Bayıla Şişe Şişe İçiyor Ama Kemikleri Mum Gibi Eritiyor: Uzmanlar İlk Kez Açıkladı

Gazlı içecekler, lezzetli olmalarına rağmen sağlığımız için ciddi tehditler barındırıyor. Gazlı içeceklerde bolca bulunan fosforik asit, içeceklere hem tat verir hem de raf ömrünü uzatır. Ancak bu madde, vücuttaki kalsiyum-fosfor dengesini bozarak kemiklere zarar verir.

Fazla fosfor, kalsiyumun emilimini engeller ve vücut, bu eksikliği gidermek için kemiklerdeki kalsiyumu kullanmaya başlar. Bu durum, kemiklerin zayıflamasına ve kırılganlaşmasına neden olur.