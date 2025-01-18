Herkes Ayıla Bayıla Şişe Şişe İçiyor Ama Kemikleri Mum Gibi Eritiyor: Uzmanlar İlk Kez Açıkladı
7'den 70'e herkesin ayıla bayıla içtiği bu içecekler kemikleri mum gibi eritiyor. Kemik sağlığını tehdit eden gazlı içeceklerin, vücudun pH dengesini bozduğu ve kemiklerin zayıflamasına, kırılganlaşmasına neden olduğu ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Gazlı içecekler, lezzetli olmalarına rağmen sağlığımız için ciddi tehditler barındırıyor. Gazlı içeceklerde bolca bulunan fosforik asit, içeceklere hem tat verir hem de raf ömrünü uzatır. Ancak bu madde, vücuttaki kalsiyum-fosfor dengesini bozarak kemiklere zarar verir.
Fazla fosfor, kalsiyumun emilimini engeller ve vücut, bu eksikliği gidermek için kemiklerdeki kalsiyumu kullanmaya başlar. Bu durum, kemiklerin zayıflamasına ve kırılganlaşmasına neden olur.
KEMİKLERDE KALSİYUMU AZALTIR
Birçok gazlı içecek, idrar söktürücü etkisi olan kafein içerir. Kafein, vücuttaki kalsiyumun idrarla atılmasını hızlandırarak kemiklerdeki kalsiyum miktarını azaltır. Bu durum, özellikle menopoz dönemi ve sonrası kadınlarda osteoporoz riskini artırır.
Gazlı içeceklerin asidik yapısı, vücudun pH dengesini bozar. Vücut bu asit yükünü nötralize etmek için kemiklerdeki kalsiyumu kullanır. Bu durum, kemiklerin zamanla incelmesine ve zayıflamasına neden olur.
Yüksek miktarda şeker içeren gazlı içecekler, vücudun kalsiyumu emme yeteneğini olumsuz etkiler. Ayrıca, şeker, vücuttaki insülin seviyesini yükselterek kemik yıkımını hızlandıran hücreleri aktive eder.
Gazlı içecekler, genellikle boş kalori kaynaklarıdır. Vücudun ihtiyacı olan kalsiyum, D vitamini, magnezyum gibi mineralleri içermezler. Bu durum, kemik sağlığının zayıflamasına neden olur.
Çocukluk ve ergenlik döneminde kemikler hızla büyür ve güçlenir. Bu dönemde yeterli miktarda kalsiyum alımı, ilerleyen yaşlarda sağlıklı kemiklere sahip olmanın anahtarıdır. Gazlı içeceklerin aşırı tüketimi, çocukların kemik gelişimini olumsuz etkileyerek gelecekte osteoporoz riskini artırabilir.