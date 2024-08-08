Herkes 100 Yıldan Uzun Yaşadıklarını Sanıyordu… Kargaların Gerçek Yaşam Süresine Çok Şaşıracaksınız

Birçok dizi, roman ve filmde asırlar boyu yaşadıkları aktarılan kargaların yaşam süresi, halk arasında yaygın bilinen yanlışlar arasında yer alıyor. 150 ile 200 yıl arasında yaşadıkları zannedilen kargaların gerçek yaşam süresi ise oldukça kısa.

Herkes 100 Yıldan Uzun Yaşadıklarını Sanıyordu… Kargaların Gerçek Yaşam Süresine Çok Şaşıracaksınız - Resim: 1

Kuşlar arasındaki en zeki türlerden biri olduğu tahmin edilen kargalar, gerek fiziksel özellikleri gerekse de ses yapıları ile halk arasında çok sayıda atasözüne konu olmuş durumda.

KARGALARIN GERÇEK YAŞAM SÜRESİ NE KADAR?

Kargalar ile ilgili efsaneleşmiş bilgilerden en yaygını ise, dillere destan uzunluktaki yaşam süreleri. Öyle ki çok sayıda çizgi film, dizi, film ya da romanda kargalar asırları deviren canlılar olarak aktarılırken, halk arasındaki yaygın olan yanlış inanışa göre bir karganın ortalama yaşam süresi ise 150 ile 200 yılı bulabilmekte.

Bu bilgiler, tıpkı kelebeklerin bir günlük ömürlerinin olduğunun zannedilmesi gibi tamamen yanlış.

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