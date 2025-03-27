Her Sohbet ve Yorumda Durmadan Basıyorduk: Meğer Bu Emojinin Bambaşka Bir Anlamı Varmış: Öğrenince Çok Şaşıracaksınız

İnternet kullanıcıları, sıkça kullanılan üç parmağı bükülmüş el emojisi hakkında yeni bir keşifle şaşkına döndü. Çoğu kişi bu emojinin "Hadi rock yapalım" veya heavy metal kültürüne ait bir sembol olduğunu düşünüyordu. Ancak gerçek anlamı çok daha farklı!