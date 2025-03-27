Her Sohbet ve Yorumda Durmadan Basıyorduk: Meğer Bu Emojinin Bambaşka Bir Anlamı Varmış: Öğrenince Çok Şaşıracaksınız
WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi birçok platformda sıkça kullanılan popüler bir emojinin meğer anlamı bambaşkaymış. Artık atmadan önce bir kez daha düşüneceksiniz. İşte o emoji ve anlamı…
Kaynak: Haber Merkezi
İnternet kullanıcıları, sıkça kullanılan üç parmağı bükülmüş el emojisi hakkında yeni bir keşifle şaşkına döndü. Çoğu kişi bu emojinin "Hadi rock yapalım" veya heavy metal kültürüne ait bir sembol olduğunu düşünüyordu. Ancak gerçek anlamı çok daha farklı!
Bu emoji aslında "Seni seviyorum" anlamına geliyor. İşaretin gizli mesajı şu şekilde
Serçe parmak: "I" harfini temsil eder.
Başparmak ve işaret parmağı: Birlikte "L" harfini oluşturur.
Başparmak ve serçe parmak: "Y" harfini simgeler.
Bu harfler bir araya geldiğinde, "ILY" yani "I Love You" (Seni seviyorum) mesajı ortaya çıkıyor.
Bu keşif, pek çok kullanıcıyı şaşırttı çünkü emoji uzun yıllardır rock müziği, nazara karşı koruma, bozkurt işareti ve İtalyan gelenekleriyle ilişkilendiriliyordu. Artık bu popüler işaretin ardındaki gerçek anlam ortaya çıkmış oldu.