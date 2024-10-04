Her şeyi Nokta Atışı Bilen Ünlü Astrolog Açıkladı: Ekimde Ünlü Siyasetçi Ölecek

Her şeyi bilen ünlü astrolog Saadet Gülbakan, tutulmanın haritasını incelediğini açıklayarak ekim ayında ünlü bir siyasetçinin rahatsızlanarak aniden vefat edeceğini iddia etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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Her şeyi Nokta Atışı Bilen Ünlü Astrolog Açıkladı: Ekimde Ünlü Siyasetçi Ölecek - Resim: 1

Her şeyi bilen ünlü astrolog Saadet Gülbakan, Ekim ayı için dikkat çeken bir kehanette bulundu. Tutulmanın haritasını çıkaran astrolog, Türkiye üzerindeki etkilerini tek tek açıkladı. Gülbakan, Ekim ayındaki Güneş tutulmasının, Türkiye dahil olmak üzere Amerika, Avrupa, Afrika, Antarktika, Rusya ve belirli bölgelerinde izlenebileceğini belirtti. Bu tutulmanın, insanların yaşamlarını en az altı ay, uzun vadede ise iki yıl boyunca etkileyeceğini söyleyen Gülbakan, Ekim ayında ünlü siyasetçinin hayatını kaybedeceğini iddia etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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