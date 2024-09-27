Her Şey Ahırda Bulduğu Tohumları Ekmesiyle Başladı: Şirketteki İşini Bıraktı Köşeyi Döndü

"TARIM İNSANI TATMİN EDİYOR"

Tarımın maddi kazançtan öte manevi bir tatmin sağladığını belirten Ünal, "Evimin terasında domates yetiştiriyordum. Allah nasip etti ve burada bir yer aldım. Sonra fide üretimine başladık, iş büyüdü. Türkiye'nin organik sertifikalı ilk fidecisi olduk. Tarım çok para kazandırmasa da insanı tatmin eden büyük keyifli bir uğraş" dedi.

40'TAN FAZLA ÇEŞİT BULUNUYOR

Ünal’ın oğlu Ziraat Mühendisi Mirzat Ünal da üretim sürecine dair bilgi vererek, "40 çeşidin üzerinde ürün yetiştiriyoruz. Hepsinden kendi tohumlarımızı alıp üretim yapıyoruz. Üretim Şubat ayında başlıyor, Haziran’a kadar satışımız devam ediyor. Organik gübreleme ve sulama ile üretim yapıyoruz" diye ekledi.