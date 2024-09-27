Her Şey Ahırda Bulduğu Tohumları Ekmesiyle Başladı: Şirketteki İşini Bıraktı Köşeyi Döndü
Üst düzey yöneticilik kariyerini bırakarak tarıma yönelen Mirgün Ünal, organik fidecilikte Türkiye’nin öncüsü oldu.
Kaynak: İHA
Ünal, iş hayatını geride bırakarak memleketine döndü ve babaannesinin ahırında bulduğu tohumlarla organik üretime başladı. Attığı bu adımla büyük bir başarı yakalayan Ünal, şimdi Türkiye'nin dört bir yanına organik fideler gönderiyor.
TÜRKİYE'NİN İLKİ OLDU
Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan Ünal, 2002 yılında evinin terasında çocuklarına sağlıklı sebzeler yetiştirmek amacıyla tarıma adım attı. Hobi olarak başladığı bu uğraş kısa sürede profesyonel bir girişime dönüştü. 2005 yılında elde ettiği tohumlarla ticarete yönelen Ünal, 2010’da 21 dönümlük bir arazi satın alarak organik fide ve sebze üretimine başladı. Üretimi kimyasal ilaçlar kullanmadan sürdüren Ünal, 2017 yılında Türkiye’nin ilk organik sertifikalı fidecisi unvanını aldı.
"TARIM İNSANI TATMİN EDİYOR"
Tarımın maddi kazançtan öte manevi bir tatmin sağladığını belirten Ünal, "Evimin terasında domates yetiştiriyordum. Allah nasip etti ve burada bir yer aldım. Sonra fide üretimine başladık, iş büyüdü. Türkiye'nin organik sertifikalı ilk fidecisi olduk. Tarım çok para kazandırmasa da insanı tatmin eden büyük keyifli bir uğraş" dedi.
40'TAN FAZLA ÇEŞİT BULUNUYOR
Ünal’ın oğlu Ziraat Mühendisi Mirzat Ünal da üretim sürecine dair bilgi vererek, "40 çeşidin üzerinde ürün yetiştiriyoruz. Hepsinden kendi tohumlarımızı alıp üretim yapıyoruz. Üretim Şubat ayında başlıyor, Haziran’a kadar satışımız devam ediyor. Organik gübreleme ve sulama ile üretim yapıyoruz" diye ekledi.