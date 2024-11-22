Her Sabah Limonlu Su İçince Vücutta Ne Olur? Bu Zararını Henüz Kimse Bilmiyor

Sabahları güne limonlu su ile başlamak, birçok kişi için sağlıklı bir alışkanlık haline geldi. Limonun C vitamini deposu olması ve metabolizmayı hızlandırdığına inanılması, bu içeceği popüler kıldı. Ancak limonlu suyun faydaları kadar zararları da bulunuyor. Özellikle aç karnına tüketildiğinde ortaya çıkabilecek olumsuz etkiler, dikkat edilmesi gereken bir konu.