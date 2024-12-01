Her Sabah Kahve İçmek Gerçekten Sağlıklı mı? Bu Bilgileri İlk Kez Duyacaksınız

Kahve, dünya çapında çok yönlü bir ürün olarak öne çıkar. Sadece içmekle kalmayıp ağız kokusunu gidermek için çiğneriz, hoş olmayan kokuları bastırmak için koklarız, kozmetikten mutfağa kadar pek çok alanda kullanırız.

Bazıları günde beş fincan kahve içmeden yapamazken, bazıları kahveyi tamamen bırakmaya çalışır. Kimileri ise kahvenin taşikardiye, tansiyonu artırmaya ve dişlerin sararmasına neden olduğuna inanır. Gerçek bu iki uç noktanın arasında mı yatıyor? İşte kahveyle ilgili az bilinen bazı etkiler...