Her Pazartesi Kapının Önüne 1 Kaşık Tarçın Dökmek Ne Anlama Gelir? Duyunca Hemen Yapacaksınız

Mutfaklarımızda lezzet katmak için kullandığımız tarçın, sadece bir baharat değil, aynı zamanda binlerce yıldır farklı kültürlerde mistik anlamlar taşıyan özel bir bitkidir. Özellikle bolluk, bereket ve pozitif enerjiyle ilişkilendirilen tarçın, günümüzde de birçok kişi tarafından ritüellerde kullanılır. Peki, pazartesi günleri kapının önüne tarçın serpmenin anlamı ne?