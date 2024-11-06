Her Mutfakta Var Kimse Umursamıyor: Fazla Tüketen Felç Riskiyle Karşılaşıyor

SAĞLIKLI BİR VÜCUT İÇİN BU TEHDİTLERE DİKKAT

Sigara içmek inme riskini büyük ölçüde artırır; bu nedenle sigarayı bırakmak için uzman desteği almak önerilir. Ayrıca alkol tüketiminin sınırlanması da risk faktörlerini azaltmada etkili olabilir. Sağlıklı bir vücut ağırlığının korunması ve stresi yönetmek, inme riskine karşı alınacak diğer önemli tedbirler arasında yer alır.

Geçmişte inme geçiren ya da risk altında olan kişiler, doktorlarının tavsiyelerine uyarak koruyucu tedbirleri uygulamalıdır. Her bireyin sağlık durumu farklı olduğundan, doktorunuzla birlikte en uygun stratejiyi belirlemek büyük önem taşır.