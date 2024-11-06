Her Mutfakta Var Kimse Umursamıyor: Fazla Tüketen Felç Riskiyle Karşılaşıyor
Her mutfakta bulunan ve genellikle masum görülen bazı besinler, fazla tüketildiğinde ciddi sağlık riskleri doğurabilir. Sağlık uzmanları, felç (inme) riskini artırabilecek bu besinlere dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
İnme ve artçı inmelerden korunmanın temel yolu, risk faktörlerini kontrol altında tutmak ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmekten geçiyor. Uzmanlar, beslenme alışkanlıklarına dikkat ederek meyve, sebze, tam tahıllar ve sağlıklı yağlar açısından zengin bir diyet benimsemenin önemini belirtiyor. Aynı zamanda, tuz ve doymuş yağ tüketiminin azaltılması gerektiğinin altını çiziyorlar.
ARTÇI İNME BELİRTİLERİ NELERDİR?
Artçı inmeler, beynin bir bölgesine kan akışının kesilmesiyle oluşan birincil inmenin ardından ortaya çıkabilir. Bu tekrarlayan ataklar, hafif semptomlar gösterebilir. Örneğin, konuşma güçlüğü, geçici görme kaybı, dengesizlik veya hafif kas zayıflığı gibi belirtiler yaşanabilir. Bazı durumlarda artçı inmeler belirti vermeden de meydana gelebilir ve yalnızca beyin taramalarıyla tespit edilebilir.
RİSKİ AZALTMAK İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER
Kan basıncı, kolesterol ve kan şekeri seviyelerinin düzenli kontrolü, inme riskini azaltmak için kritik adımlardan biri. Sağlıklı bir diyet uygulayarak, bol miktarda meyve, sebze, tam tahıllar ve sağlıklı yağlar tüketerek, tuz ve doymuş yağ alımını sınırlandırmak da inme riskini düşürmeye yardımcı olabilir. Haftada en az 150 dakika orta tempolu egzersiz yapmak, kalp sağlığını destekleyen önemli bir faktördür.
SAĞLIKLI BİR VÜCUT İÇİN BU TEHDİTLERE DİKKAT
Sigara içmek inme riskini büyük ölçüde artırır; bu nedenle sigarayı bırakmak için uzman desteği almak önerilir. Ayrıca alkol tüketiminin sınırlanması da risk faktörlerini azaltmada etkili olabilir. Sağlıklı bir vücut ağırlığının korunması ve stresi yönetmek, inme riskine karşı alınacak diğer önemli tedbirler arasında yer alır.
Geçmişte inme geçiren ya da risk altında olan kişiler, doktorlarının tavsiyelerine uyarak koruyucu tedbirleri uygulamalıdır. Her bireyin sağlık durumu farklı olduğundan, doktorunuzla birlikte en uygun stratejiyi belirlemek büyük önem taşır.