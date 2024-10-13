Her Mutfakta Var, 1 Kaşıkla Ömürden 10 Yıl Götürüyor! Meğer Demir Eksikliğine Neden Oluyormuş

KATKI MADDELERİYLE YÜKLÜ

Margarin, lezzetini artırmak için koruyucu maddeler, renklendiriciler ve tatlandırıcılar içeriyor. Bu katkı maddeleri, alerjik reaksiyonlardan sindirim sorunlarına kadar birçok olumsuz etkiye neden olabilirken, sağlığınızı riske atabiliyor.

OMEGA-6 YAĞ ASİTLERİ VE İLTİHAPLANMA RİSKİ

Margarin, yüksek miktarda omega-6 yağ asidi içeriyor. Omega-6 ve omega-3 dengesizliği vücutta iltihaplanmaya neden olabilirken bu da kronik hastalıklara zemin hazırlıyor. Sağlıklı bir yağ dengesi vücudun düzgün çalışması için önemli hale geliyor.