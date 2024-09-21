Her Kadının Korkulu Rüyası Olan Tırnak Sararmasına Ne İyi Gelir? Bu Yöntemi Duyunca Çok Şaşıracaksınız
Bakımlı ve sağlıklı görünen eller herkesin hayali. Tırnaklar da sağlıklı ve bakımlı görünümün en büyük parçası olarak karşımıza çıkıyor. Kimi zaman istemeden de olsa tırnaklarımızın sararmasına neden olabiliyoruz fakat tırnak sararmasının en sık nedeni ise oje kullanımı. Hangi durumlarda tırnak sararır? Tırnak sararmasına hangi doğal yöntemler uygulanabilir? İşte tırnakların yeniden beyazlamasını sağlayan doğal yöntemler…
Kaynak: Haber Merkezi
Bakımlı ve sağlıklı tırnaklar, kişisel bakımın önemli bir parçasıdır ancak sık sık oje kullanımı ve bazı sağlık sorunları tırnakların sararmasına neden olabilir. Özellikle kış aylarına az bir süre kala oje renkleri de değişime uğramaya başlıyor. Koyu renklerin daha çok tercih edildiği bu dönemde oje severler tırnaklarını eski sağlığına kavuşturmak için doğal yöntemlere başvuruyor.
Öte yandan enfeksiyonlar, tırnak mantarı, diyabet gibi hastalıklar da bu duruma yol açabilir fakat evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemlerle tırnaklarınızın yeniden beyazlamasını sağlayabilirsiniz.
TIRNAK SARARMASINA NEDEN OLAN FAKTÖRLER
Sık Oje Kullanımı: Özellikle koyu renk ojelerin uzun süre kullanılması tırnakta kalıcı renk değişimlerine neden olabilir.
Tırnak Mantarı: Mantar enfeksiyonları tırnaklarda sararma, kalınlaşma ve şekil bozukluklarına yol açar.
Hastalıklar: Diyabet, karaciğer hastalıkları veya dolaşım sorunları gibi çeşitli rahatsızlıklar tırnak renginde değişikliklere neden olabilir.
TIRNAK SARARMASINI GİDERMEYE YÖNELİK 5 ETKİLİ ÇÖZÜM
Tırnaklarınızda sararma fark ettiğinizde, bu estetik sorun için evde uygulayabileceğiniz birçok doğal çözüm mevcut. Özellikle sık oje kullanımı, tırnakların hava almasını engelleyip sararmalarına yol açabilir. Ayrıca, bazı sağlık sorunları da tırnak renginde değişikliklere sebep olabilir. İşte tırnak sararmasını gidermeye yönelik 5 etkili çözüm:
1. Limon, Süt ve Maden Suyu Karışımı
Malzemeler:
Taze sıkılmış limon suyu
Süt
Maden suyu
Uygulanışı:
İlk hafta, tırnaklarınızı her gün limonla ya da limon suyuyla ovalayın.
İkinci hafta boyunca, tırnaklarınızı 15 dakika süte batırın.
Sütten çıkardığınız tırnaklarınızı maden suyuyla yıkayın.
Tırnaklarınızın rengi normale dönene kadar bu yöntemi tekrarlayabilirsiniz.
Bu yöntemi, sadece süt ve maden suyu kullanarak da uygulayabilirsiniz. Hem el hem de ayak tırnaklarınızda güvenle kullanabileceğiniz bir yöntemdir.
2. Karbonat ve Yoğurt Karışımı
Malzemeler:
1 çay kaşığı karbonat
1 çay kaşığı yoğurt
Uygulanışı:
Karbonat ve yoğurdu iyice karıştırın.
Hazırladığınız bu karışımı tırnaklarınıza sürerek nazikçe ovalayın.
Karbonat, doğal beyazlatıcı etkisi sayesinde tırnaklarınızın yeniden parlak ve temiz görünmesine yardımcı olur.
Bu yöntemi haftada 3 defa uygulayabilirsiniz.
3. Limonlu Ilık Su Banyosu
Malzemeler:
1 adet limon
Ilık su
Uygulanışı:
Limonu ikiye bölüp suyunu bir kaba sıkın.
Üzerine yeterince ılık su ekleyin.
Tırnaklarınızı bu karışımda 5 dakika bekletin.
Daha sonra limonun kabuğuyla tırnaklarınızı ovalayın.
Bu basit yöntem, tırnakların rengini hızlıca düzeltip onları güçlendirir.
4. Menekşe Yağı ile Masaj
Malzemeler:
4-5 damla menekşe yağı
Pamuk
Uygulanışı:
Pamuğun üzerine birkaç damla menekşe yağı damlatın.
Bu pamukla tırnaklarınızı nazikçe ovalayın.
Eğer sararma ayak tırnaklarınızda da varsa, bu yöntemi gönül rahatlığıyla ayak tırnaklarınıza da uygulayabilirsiniz.
5. Diş Macunu ile Beyazlatma
Malzemeler:
Eski bir diş fırçası
Diş macunu
Uygulanışı:
Beyazlatıcı etkisiyle bilinen diş macununu tırnaklarınızda da kullanabilirsiniz.
Eski bir diş fırçasına nohut tanesi kadar diş macunu sürün ve tırnaklarınızı nazikçe fırçalayın.
Tırnaklarınızı fırçaladıktan sonra hemen yıkamayın; macunun 10 dakika kadar tırnaklarınızda kalmasına izin verin.
10 dakika sonunda tırnaklarınızı ılık suyla durulayın.
TIRNAK SARARMASI HANGİ HASTALIKLARIN BELİRTİSİ OLABİLİR?
Eğer tırnaklarınızda sık sık tekrarlayan sararma fark ediyorsanız, bu durum sadece kozmetik bir sorun olmayabilir. Tırnaklardaki renk değişimleri, bazı sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Özellikle uzun süreli ve kalıcı tırnak sararmaları, aşağıdaki hastalıkların bir belirtisi olabilir:
Tiroid Hastalıkları
Tiroid bezi, vücudun metabolizmasını düzenleyen hormonlar üretir. Tiroid hormonlarında dengesizlik olduğunda, tırnaklarınızın sararması gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Özellikle hipotiroidi durumunda tırnaklarda zayıflama ve renk değişiklikleri sık görülür.
Sedef Hastalığı
Sedef hastalığı (psoriasis), cilt üzerinde kırmızı, pullu lezyonlara neden olan bir bağışıklık sistemi hastalığıdır. Ancak sedef sadece cildi değil, tırnakları da etkileyebilir. Tırnaklarda sararma, kalınlaşma ve hatta ufalanma gibi belirtiler, sedef hastalığının bir işareti olabilir.
Diyabet (Şeker Hastalığı)
Diyabet, vücutta kan şekeri seviyesinin dengesiz olduğu bir hastalıktır ve bu durum tırnakların rengini etkileyebilir. Kan dolaşımındaki bozulmalar, tırnakların sararmasına veya kalınlaşmasına neden olabilir. Tırnak sararması, diyabetin erken belirtilerinden biri olabilir.
Cilt Kanseri (Nadir Durumlarda)
Nadir durumlarda, tırnaklardaki kalıcı sararma cilt kanserinin (özellikle tırnak yatağında melanom) bir işareti olabilir. Bu tür kanser vakalarında, tırnaklarda renk değişiklikleri ve şekil bozuklukları görülebilir. Eğer tırnak renginizdeki değişiklik kalıcıysa ve diğer belirtilerle birlikteyse, bir uzmana danışmak önemlidir.