Her İncirin İçinden Çıkıyor: Yemeden Önce Mutlaka İnceleyin

HER İNCİRİN İÇİNDE BULUNUYOR

Bu döngü, doğanın mükemmel uyumunu gözler önüne seren eşsiz bir örnektir. İncir arısı olmadan incirler çoğalamazken, incir arısı da yaşam döngüsünü tamamlamak için incir ağacına ihtiyaç duyar. Bir başka deyişle incir, doğanın bir kural ihlalidir. Üremek için kurban edilmiş bir eşek arısına ya da içinde ölen bir böceğe ihtiyaçları vardır.

İncir, ölü arı kalıntılarını enzimler üreterek tamamen sindirebiliyor ve arıdan eser kalmıyor. Yani o incir, bizim önümüze gelene kadar pek çok süreçten geçse de incir yerken arıları da yemiyoruz.