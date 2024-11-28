Her Gün Yeşil Çay İçmek Vücudu Bitiriyor: Bu Zararını İlk Kez Duyacaksınız

Yeşil çay, sağlığımız için sayısız faydası olan mucizevi bir içecek olarak bilinir. İçeriğindeki güçlü antioksidanlar sayesinde vücudumuzu serbest radikallere karşı korur, metabolizmayı hızlandırır ve kalp sağlığımızı destekler. Ancak yeşil çayın aşırı tüketimi bazı sağlık sorunlarına yol açabilir.