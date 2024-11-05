Her Gün Yaptığımız Bu Alışkanlık Ameliyatla Sonuçlanabilir! Dikkat Gözlerinizden Olmayın

KORNEA NAKLİNE KADAR GİDEBİLİR

Keratokonus, gözün ön yüzeyindeki kornea tabakasının incelerek koni şeklini almasına neden olan bir hastalık. Genetik yatkınlık ve sık göz ovuşturma, bu rahatsızlığı tetikleyen en önemli faktörler arasında. Kornea inceldiğinde ve şekil değiştirdiğinde, ciddi görme bozuklukları ortaya çıkabiliyor. Erken teşhis edilen vakalarda basit tıbbi müdahaleler yeterli olabilirken, ilerlemiş durumlarda kornea nakli kaçınılmaz hale gelebiliyor.