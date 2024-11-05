Her Gün Yaptığımız Bu Alışkanlık Ameliyatla Sonuçlanabilir! Dikkat Gözlerinizden Olmayın
Sabah uyanınca ya da gün içinde sık sık gözlerinizi ovuşturuyorsanız, bu masum görünen davranışın göz sağlığınızı ciddi şekilde tehdit edebileceğini bilmelisiniz. İlk bakışta fark edilmeyen, ancak ilerleyen aşamalarda büyük görme kayıplarına yol açan keratokonus hastalığı, bazı durumlarda kornea naklini gerektirebilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye, bol alerjen içeren bitki örtüsü ve iklim yapısıyla göz kaşıntılarına zemin hazırlayan ülkeler arasında. Bu durum, sık göz ovuşturmayı tetikleyerek göz sağlığını tehdit ediyor. Uzmanlar, gözlerin sürekli ovuşturulmasının keratokonus adı verilen ciddi bir göz rahatsızlığına yol açabileceğini belirtiyor.
KORNEA NAKLİNE KADAR GİDEBİLİR
Keratokonus, gözün ön yüzeyindeki kornea tabakasının incelerek koni şeklini almasına neden olan bir hastalık. Genetik yatkınlık ve sık göz ovuşturma, bu rahatsızlığı tetikleyen en önemli faktörler arasında. Kornea inceldiğinde ve şekil değiştirdiğinde, ciddi görme bozuklukları ortaya çıkabiliyor. Erken teşhis edilen vakalarda basit tıbbi müdahaleler yeterli olabilirken, ilerlemiş durumlarda kornea nakli kaçınılmaz hale gelebiliyor.
ERKEN TEŞHİS ZOR OLABİLİR
Keratokonusun en büyük tehlikesi, göz muayenesi yapılmadan kolayca fark edilememesi. Çoğu kişi, hastalığın ileri evresine gelene kadar rahatsızlığının farkına varamıyor. Bu nedenle doktorlar, düzenli göz muayenesinin önemini vurguluyor. Göz muayenesi sonrası gerek görülürse göz topografisi çekilmesi de hastalığın erken teşhisinde önemli rol oynuyor.