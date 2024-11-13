Her Gün Tüketildiğinde Bunama Riskini Azaltıyor: İspanyol Bilim İnsanları Açıkladı

KURUYEMİŞLERİN FAYDALARI

Kuruyemişlerin sağlığa katkıları yalnızca beyin sağlığı ile sınırlı değil. Geniş kapsamlı epidemiyolojik araştırmalar, haftada yaklaşık 140 gram veya daha fazla kuruyemiş tüketen bireylerin kalp hastalığı riskini yüzde 35 ila yüzde 50 oranında azalttığını ortaya koyuyor. Ayrıca, yüksek lif içeriği sayesinde kuruyemişler sindirim sağlığını destekleyerek kilo kontrolüne de yardımcı oluyor.

Bilim insanları, günlük kuruyemiş tüketiminin sağlıklı bir yaşamın anahtarı olabileceğini ve demans gibi ciddi nörolojik hastalıklara karşı koruma sağlayabileceğini belirtiyor.