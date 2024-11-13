Her Gün Tüketildiğinde Bunama Riskini Azaltıyor: İspanyol Bilim İnsanları Açıkladı
Dünya genelinde demans hastalarının sayısı her geçen gün artarken, bilim insanları beyin sağlığını korumaya yönelik yeni araştırmalarla umut verici sonuçlar ortaya koyuyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde 50 milyondan fazla demans hastası bulunduğunu belirtirken, İspanyol bilim insanları bu sayıyı azaltabilecek basit bir yönteme dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Bruno Bizzozero-Peroni, Valentina Diaz-Goni ve Nuria Beneit liderliğindeki İspanyol bilim ekibinin yedi yıl boyunca sürdürdüğü araştırma, her gün bir avuç tuzsuz kuruyemiş tüketmenin demans riskini kayda değer oranda düşürdüğünü gösterdi. Araştırma kapsamında, yaş ortalaması 50 olan 50 bin 300 yetişkin incelendi ve bu sürede bin 400 demans vakası kaydedildi.
Elde edilen verilere göre, günlük kuruyemiş tüketimi demans riskini yüzde 12 oranında azaltırken, tuzsuz kuruyemiş tüketiminde bu oran yüzde 16'ya kadar yükseldi.
BEYİN SAĞLIĞINA ETKİSİ
Uzmanlar, meyve, sebze, tam tahıllar ve sağlıklı yağlar bakımından zengin Akdeniz diyetinin de beyin sağlığı üzerinde önemli etkileri olduğunu belirtti. Nutrients dergisinde yayımlanan araştırmada, özellikle ceviz, bilişsel sağlık açısından en etkili kuruyemiş olarak ön plana çıktı. Bilim insanları, cevizin omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olduğunu ve düzenli tüketiminin Alzheimer semptomlarını hafifletebileceğini vurguladı.
KURUYEMİŞLERİN FAYDALARI
Kuruyemişlerin sağlığa katkıları yalnızca beyin sağlığı ile sınırlı değil. Geniş kapsamlı epidemiyolojik araştırmalar, haftada yaklaşık 140 gram veya daha fazla kuruyemiş tüketen bireylerin kalp hastalığı riskini yüzde 35 ila yüzde 50 oranında azalttığını ortaya koyuyor. Ayrıca, yüksek lif içeriği sayesinde kuruyemişler sindirim sağlığını destekleyerek kilo kontrolüne de yardımcı oluyor.
Bilim insanları, günlük kuruyemiş tüketiminin sağlıklı bir yaşamın anahtarı olabileceğini ve demans gibi ciddi nörolojik hastalıklara karşı koruma sağlayabileceğini belirtiyor.