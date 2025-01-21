Her Gün Plastik Yediğinizi Biliyor Muydunuz? Organları Resmen Bitiriyor! Mutfaktaki Ölümcül Tehlike Ortaya Çıktı

Uzmanlar, bu küçük plastik parçacıkların akciğerlerden kolonlara, prostat bezinden mesaneye kadar birçok organı etkileyerek kansere neden olabilecek enfeksiyon ve tahrişlere yol açabileceğini belirtiyor.

MİKROPLASTİKLER HER YERDE

Her gün fark etmeden binlerce mikroplastik parçacığı soluduğumuz hava ve içtiğimiz su yoluyla vücudumuza alıyoruz. Kaliforniya Üniversitesi’nin yaptığı kapsamlı analiz, mikroplastiklerin üreme, sindirim ve solunum sistemlerinde ciddi hasarlara yol açabileceğini gösterdi. Araştırma, özellikle kolon ve akciğer kanserleriyle mikroplastikler arasında doğrudan bir bağlantı kuruyor.