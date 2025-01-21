Her Gün Plastik Yediğinizi Biliyor Muydunuz? Organları Resmen Bitiriyor! Mutfaktaki Ölümcül Tehlike Ortaya Çıktı
Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, mikroplastiklerin insan vücudunda yarattığı tehlikeleri daha net bir şekilde ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzmanlar, bu küçük plastik parçacıkların akciğerlerden kolonlara, prostat bezinden mesaneye kadar birçok organı etkileyerek kansere neden olabilecek enfeksiyon ve tahrişlere yol açabileceğini belirtiyor.
MİKROPLASTİKLER HER YERDE
Her gün fark etmeden binlerce mikroplastik parçacığı soluduğumuz hava ve içtiğimiz su yoluyla vücudumuza alıyoruz. Kaliforniya Üniversitesi’nin yaptığı kapsamlı analiz, mikroplastiklerin üreme, sindirim ve solunum sistemlerinde ciddi hasarlara yol açabileceğini gösterdi. Araştırma, özellikle kolon ve akciğer kanserleriyle mikroplastikler arasında doğrudan bir bağlantı kuruyor.
PLASTİK TÜKETİMİ ALARM VERİYOR
Verilere göre, insanlar her hafta yaklaşık 5 gram mikroplastik tüketiyor. Bu miktar bir kredi kartının ağırlığına denk geliyor. Yıllık tüketim ise 260 grama kadar çıkabiliyor. Mikroplastikler ve nanoplastikler, kan dolaşımına ve organlara ulaşarak toksik etkiler yaratıyor. Plastiklerin üretiminde kullanılan kimyasallar ise DNA’da mutasyonlara neden olarak kanser riskini artırıyor.
KOLON VE BAĞIRSAK SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR
Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları, mikroplastiklerin bağırsaklardaki koruyucu mukus tabakasını tahriş ederek kanser riskini yükselttiğini ortaya koydu. Bu parçacıklar, bağırsak hücrelerini öldürerek kronik enfeksiyonlara neden oluyor ve bağışıklık sistemini zayıflatıyor.
AKCİĞER FONKSİYONLARINI ZAYIFLATIYOR
Araştırmalar, mikroplastiklerin akciğer dokusuna zarar verdiğini ve hücrelerde kronik enfeksiyonlara yol açtığını gösteriyor. Bu durum, akciğer kanserine neden olabilecek ciddi bir risk oluşturuyor.
PROSTAT VE İDRAR YOLLARINI AĞIR ETKİLİYOR
Lancet dergisinde yayımlanan bir başka çalışmada, prostat kanseri hastalarından alınan dokularda polistiren, poliamid ve PVC gibi mikroplastik türlerinin bulunduğu tespit edildi. Araştırmacılar, özellikle polistiren mikroplastiklerinin tek kullanımlık yiyecek ambalajlarından kaynaklandığını ve tüketilen paket servislerle doğru orantılı olduğunu vurguluyor.
MUTFAK ALETLERİNE DİKKAT!
Plymouth Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışma, plastik mutfak eşyalarının mikroplastik bulaşmasına neden olabileceğini ortaya koydu. Özellikle siyah plastikten yapılmış mutfak gereçlerinin yemeklere her yıl beş bin mikroplastik bulaştırabileceği belirtiliyor. Bu plastiklerin genellikle elektronik atıklardan üretildiği ve toksik kimyasallar içerdiği ifade ediliyor.
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NE BİLİM DÜNYASINDAN ELEŞTİRİ
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2019’da yayımladığı raporda içme suyundaki mikroplastiklerin ciddi bir tehdit oluşturmadığını belirtmişti. Ancak Avustralyalı bilim insanları bu bulguların DSÖ’nün açıklamalarına meydan okuduğunu ve mikroplastiklerin kanser riskini artırabileceğini savunuyor.