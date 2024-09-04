Her Gün Patates Yerseniz Ne Olur?

Hem besleyici hem de doyurucu özellikleriyle en sevilen gıdalar arasında yer alan patates, kullanılış şekline göre sağlığımız için yararlı ya da zararlı olabilir. Uzmanlar, haftanın 5 günü patates tüketen bir insanın vücudunda yaşanan dikkat çeken değişiklikleri açıkladı.

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Her çocuk patates kızartmasını sever. Ancak patatesi sevenler çocuklarla sınırlı değildir. En usta şeflerden ev hanımlarına kadar herkes, yaptığı yemeklerin büyük bölümünde patates kullanmayı tercih eder. Lezzetiyle yemeklere renk katan patatesler, sahip oldukları besin değerleri ile oldukça doyurucudur. Bu nedenle patatesler için 'ikinci ekmek' tabiri kullanılabilir.

Haşlama, kızartma ya da fırında hazırlanabilen patatesler, kullanım yöntemlerine göre sağlığa faydalı veya zararlı olabilir. Uzmanlar her gün patates tüketen insanlar üzerinde yaşanan değişimlere dikkat çekerek, patatesin sağlığa etkileri konusunda uyarılarda bulundu.

PATATES VE ONKOLOJİ

Çok az insan patateslerin vücudu kanserden koruyabilen ve antioksidan özelliklere sahip polifenoller açısından zengin olduğunu biliyor. Ancak bu durum, kızgın yağda kızartılmamış patatesler için geçerli. Çünkü patates kızartması, sağlığa zararlı olmasının yanı sıra oldukça güçlü bir kanserojendir.


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