Her gün 2 tane karanfil çiğneyin: Etkisini duyunca hemen deneyeceksiniz. Karanfil çiğnemek neye iyi gelir?

Antioksidan, antifungal ve antibakteriyel özelliklere sahip olan karanfil, yüzyıllardır pek çok farklı şekilde kullanılan doğal kaynaklardan biridir. C vitamini, E vitamini, kalsiyum, demir ve magnezyum gibi önemli besin değerlerini içeren karanfil, bir dizi yarara sahiptir.

Genellikle ağız ve diş sağlığı üzerinde önemli bir rol oynayan karanfil sadece bu etkileriyle kalmayarak, birtakım sorunları çözmede etkilidir.

Kendi küçük olmasına rağmen faydaları büyük olan karanfilin bu etkilerini öğrendiğinizde, düzenli olarak çiğnemeyi ihmal etmeyeceksiniz.

İşte karanfil çiğnemenin etkileri...