Her Gün 2 Kaşık Yoğurt Yiyince Vücudumuzda Ne Olur? Dünya Sağlık Örgütü Açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü'nün de en sağlıklı besinler listesinde yer alan yoğurt, düzenli tüketildiğinde vücudunuzun her bir hücresine iyi gelir. Hem lezzetli hem de sağlıklı olan yoğurdu, günlük beslenmenize dahil ederek daha sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz.