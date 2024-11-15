Her Gün 1 Fincan Türk Kahvesi İçtiğinizde Vücudunuzda Ne Olur? Bilim İnsanları Kanıtladı

Atina Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan bir araştırma, Türk kahvesini düzenli tüketenlerin daha uzun yaşadığını gösteriyor. Günde 2-3 fincan Türk kahvesi, sağlıklı bir yetişkin için genellikle güvenlidir. Ancak, yüksek tansiyon, kalp rahatsızlığı veya uyku sorunları gibi sağlık sorunlarınız varsa, kahve tüketimi konusunda doktorunuza danışmanız önemlidir.