Her Evde Mutlaka 1 Saksı Olmalı: Düzenli Şekilde Aloe Vera Yerseniz Bakın Ne Oluyor!

ALOE VERA’NIN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Aloe vera, sindirimi kolaylaştıran enzimler ve iltihap önleyici özelliklere sahip bileşiklerle doludur. Bu özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmek, bağırsak sağlığını iyileştirmek ve genel vücut sağlığını desteklemek için tercih edilen bir bitki haline gelmiştir. Ancak, her aloe vera türü tüketim için uygun değildir.

HER ALOE VERA TÜKETİLEMİYOR

Aloe vera tüketimi için Aloe barbadensis miller türü tercih edilmelidir. Süs bitkisi olarak yetiştirilen diğer çeşitler, zararlı bileşikler içerebileceğinden tüketilmemelidir. Taze aloe yapraklarının yeşil, sert ve küfsüz olmasına dikkat edilmelidir.