Her evde bulunuyor kıymeti bilinmiyor: Yoğurda 1 kaşık katıp kaşıklayın. Etkisini duyan koşa koşa mutfağa gidecek

Yoğurt, içerdiği güçlü vitaminler ve mineraller sayesinde sağlığımız için en önemli doğal kaynaklardan biridir. Tam bir probiyotik deposu olan yoğurt, A, E ve B vitaminleri içerirken, potasyum, fosfor ve çinko minerallerini de içerir.

Bazı besinlerin birlikte tüketimi, sayısız faydayı beraberinde getirir. Her mutfakta bulunan kimyonu da yoğurda ekleyip tüketmek, bazı sorunlara şifa sağlar.

Yoğurt ve kimyon ikilisinin bu etkilerini okuduktan sonra, düzenli olarak tüketmeyi asla ihmal etmeyeceksiniz.

İşte yoğurda kimyon katıp yemenin sağlığa etkileri...