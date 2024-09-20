Her Evde Bu Malzemeler Bulunuyor! Ahşap Mobilyalardaki Çizikleri Yok Edecek, İlk Günkü Gibi Olacak

LİMON VE ZEYTİNYAĞI KARIŞIMI

Limon suyu ve zeytinyağı, hem temizleyici hem de besleyici bir etkiye sahiptir. Bu karışım, ahşaba doğal parlaklık kazandırarak çiziklerin giderilmesine yardımcı olur

Bir çay kaşığı limon suyunu bir yemek kaşığı zeytinyağı ile karıştırın. Yumuşak bir bezle çiziklerin üzerine uygulayın ve nazikçe ovalayın. Sonrasında mobilyalarınızın daha parlak ve pürüzsüz olduğunu göreceksiniz.

SİYAH ÇAY

Koyu renkli ahşap mobilyalar için siyah çay, doğal bir renk düzenleyicidir. Çayın içeriğindeki tanenler, ahşabın rengini canlandırarak çiziklerin görünümünü azaltır.

Bir siyah çay poşetini 3-5 dakika demleyin ve soğumaya bırakın. Çayı pamuk yardımıyla çiziklerin üzerine uygulayın. Fazla çayı temiz bir bezle silin ve ahşabın renginin canlandığını fark edeceksiniz.