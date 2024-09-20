Her Evde Bu Malzemeler Bulunuyor! Ahşap Mobilyalardaki Çizikleri Yok Edecek, İlk Günkü Gibi Olacak
Ahşap mobilyalar, evimize sıcaklık ve şıklık katan değerli parçalar fakat zamanla çizikler, darbeler ve günlük kullanım izleri nedeniyle bu güzel mobilyalar yıpranabiliyor. Mobilyalarınızın üzerindeki bu çizikleri gidermek için kimyasal ürünler yerine evde bulunan doğal malzemeleri kullanabilirsiniz. İşte o doğal yöntemler…
Kaynak: Haber Merkezi
Ahşap mobilyalar, evinize sıcak ve şık bir atmosfer katar, ancak zamanla çizikler, ufak darbeler ve kullanımdan kaynaklanan izler oluşabilir. Neyse ki, bu çizikleri onarmak için kimyasallara başvurmak zorunda değilsiniz. Evdeki doğal malzemelerle ahşap mobilyalarınızı kolayca yenileyebilir ve onları eski pürüzsüz görünümüne kavuşturabilirsiniz.
ZEYTİNYAĞI VE SİRKE KARIŞIMI
Zeytinyağı ve sirke, ahşap yüzeylerdeki ince çizikleri gidermek için mükemmel bir kombinasyondur. Zeytinyağı ahşabı besler ve nemlendirir, sirke ise temizleyici etkisiyle parlaklık kazandırır.
Bir bardak zeytinyağı ile yarım bardak beyaz sirkeyi karıştırın. Yumuşak bir bezle çiziklerin üzerine uygulayın, birkaç dakika beklettikten sonra temiz bir bezle silin. Çiziklerin hızla kaybolduğunu ve mobilyanızın parlak göründüğünü fark edeceksiniz.
CEVİZ İÇİ
Ceviz, doğal yağlar ve renk pigmentleriyle ahşap yüzeylerdeki çiziklerin görünümünü hafifletir.
Cevizin içini alın ve doğrudan çiziklerin üzerine ovalayın. Yağlar ahşaba nüfuz ettikçe çizikler dolacak ve daha az fark edilir hale gelecektir. Birkaç dakika bekleyin, ardından fazla yağı temiz bir bezle silin.
MAYONEZ
Mayonez, içerdiği yağlar ve asidik bileşenlerle derin çiziklerin görünümünü azaltabilir.
Bir çay kaşığı mayonezi çiziklerin üzerine uygulayın ve yaklaşık 10-15 dakika bekleyin. Ahşabın yağı emmesini sağlayın, ardından temiz bir bezle silin. Derin çiziklerin hafiflediğini fark edeceksiniz.
LİMON VE ZEYTİNYAĞI KARIŞIMI
Limon suyu ve zeytinyağı, hem temizleyici hem de besleyici bir etkiye sahiptir. Bu karışım, ahşaba doğal parlaklık kazandırarak çiziklerin giderilmesine yardımcı olur
Bir çay kaşığı limon suyunu bir yemek kaşığı zeytinyağı ile karıştırın. Yumuşak bir bezle çiziklerin üzerine uygulayın ve nazikçe ovalayın. Sonrasında mobilyalarınızın daha parlak ve pürüzsüz olduğunu göreceksiniz.
SİYAH ÇAY
Koyu renkli ahşap mobilyalar için siyah çay, doğal bir renk düzenleyicidir. Çayın içeriğindeki tanenler, ahşabın rengini canlandırarak çiziklerin görünümünü azaltır.
Bir siyah çay poşetini 3-5 dakika demleyin ve soğumaya bırakın. Çayı pamuk yardımıyla çiziklerin üzerine uygulayın. Fazla çayı temiz bir bezle silin ve ahşabın renginin canlandığını fark edeceksiniz.