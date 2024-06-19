Her durumda işe yarıyor! Bilim insanları en etkili flört yöntemini buldu

Norveç'te 415 ve ABD'de 577 kişiyle yapılan anket çalışması, heteroseksüel ilişkiler arasında öne çıkan ideal bir flört biçimine işaret etti. Hakemli bilimsel dergi Evolutionary Psychology'de yayımlanan araştırma, flörtte en etkili stratejinin mizah olduğunu ortaya koydu.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; mizah her iki cinsiyet için de en etkili yöntem olarak belirlenirken, özellikle erkekler ve uzun süreli ilişki arayanlar için en faydalı strateji olarak kabul edildi.

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Leif Edward Ottesen Kennair, "Katılımcılar mizahın ya da başka birini güldürebilmenin, uzun süreli ilişki arayan erkekler için en etkili yöntem olduğunu düşünüyor. Tek gecelik bir ilişki arayan kadınlar içinse en az etkili yöntem olarak görülüyor. Ama bu şakalar her iki cinsiyet için de etkili bir flört taktiği" dedi:

"SADECE KOMİK OLMAK ÖNEMLİ DEĞİL"

New York Eyalet Üniversitesi'nden evrimsel psikolog Rebecca Burch ise şöyle ekledi:

"Sadece komik olmak değil, kadınlar için aynı zamanda partnerinize komik olduğunu düşündüğünüzü göstermeniz de çok önemli."

Araştırmacılara göre flört esnasında nasıl ilerleyeceğinden emin olmayan bireyler, mizah unsurunu "araç setine" eklemeli. Kennair, "Gülümseme ve göz teması önemli. Ardından, daha gelişmiş taktikler kullanarak flört becerilerinizi bu temelden geliştirebilirsiniz" dedi.

Araştırma ekibi ayrıca, bulguların önceki araştırmalarla uyumlu olduğunu ve her iki ülkede de benzer sonuçlar elde ettiklerini belirtti. Buna göre bulgular, etkili flörtün büyük ölçüde evrensel olduğunu gösteriyor.