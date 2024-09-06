Her Derde Derman: Bu Besin Antioksidana Resmen Adını Veriyor

OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ

Chia tohumları, özellikle alfa-linolenik asit (ALA) açısından zengin bir bitki bazlı omega-3 yağ asitleri kaynağıdır. Omega-3, kötü kolesterol seviyesini düşürerek, kan basıncını azaltır. Bununla birlikte, kalp hastalığı ile felç riskini de büyük ölçüde düşürür.

MİKRO BESİNLER

Kalsiyum, magnezyum ve fosfor açısından zengin olan chia tohumları, güçlü kemik ve diş sağlığını destekler. Bir ons chia tohumu, günlük kalsiyum ihtiyacının yaklaşık %18'ini karşılar ve laktoz intoleransı veya bitki bazlı diyet uygulayanlar için faydalıdır.

ANTİOKSİDANLAR

Chia tohumları, vücudu serbest radikallerden koruyan ve hücre hasarını önleyen antioksidanlarla doludur. Bu özellikleri sayesinde, chia tohumları yaşlanma sürecini yavaşlatma ve çeşitli sağlık sorunlarına karşı koruma sağlama potansiyeline sahiptir.

CHİA TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?

- Süt ve Yoğurt ile: Chia tohumlarını süt (badem sütü, yulaf sütü vb.) veya yoğurtla karıştırarak buzdolabında birkaç saat (genellikle 2-4 saat) bekletin. Tohumlar sıvıyı emerek jelimsi bir kıvam alır ve puding benzeri bir yapı oluşturur. Üzerine meyve, fındık veya bal ekleyebilirsiniz.

- Smoothie'lerde: Chia tohumlarını doğrudan smoothie’nize ekleyebilirsiniz. Tohumları önceden suda bekletmenize gerek yok, ancak biraz daha fazla sıvı eklemeniz faydalı olabilir.

- Salatalarda: Salatalarınıza çıtır bir doku eklemek için chia tohumlarını üzerine serpebilirsiniz.

- Süt Ürünlerinde: Yoğurt ve kefir gibi süt ürünleri de chia tohumu beraberinde tüketilebilir.

Chia tohumlarının sağlık yararlarından tam anlamıyla faydalanmak için diyetinize dahil etmeniz önerilir. Ancak, yeni bir besin eklemeden önce bir beslenme uzmanına danışmanızda fayda vardır.

CHİA TOHUMUNUN ANAVATANI NERESİDİR?

Özellikle son dönemlerde oldukça tanınır hale gelen chia tohumu, Salvia Hispanica adlı bitkiden elde edilir ve küçük siyah bir yapıya sahiptir. Chia tohumu, şaşırtıcı olarak nane ailesinin bir bireyidir ve çiçekli bitki türlerindendir. Chia, Meksika ve Guatemala'nın orta ve güney bölgelerinde yetişen çok faydalı bir tohum türüdür.