Her Arabada Bulunan Tuşu Kimse Bilmiyor: Bakın Ne İşe Yarıyor

SİS FARI YANSIMA VE PARLAMAYI ÖNLÜYOR

Geleneksel uzun ve kısa farlar, sis parçacıklarını yansıtarak parlamaya neden olabiliyor; bu durum ise görüşü daha da kısıtlayabiliyor. Sis farları, daha düşük bir konumda bulunarak ışınlarını sis tabakasının altına yönlendiriyor ve bu sayede yansıma ve parlamayı azaltıyor.