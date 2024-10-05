Hepiniz Önemsiz Sanıyorsunuz Ancak Antikacılar Bu Perdelere Servet Ödüyor

Koleksiyonerlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan antika perdeler, eski eşyalarını satmak isteyenler için de kayda değer bir gelir kapısı oluşturuyor. Böylece, geçmişe ait bu değerli parçalar, hem koleksiyoncular hem de satıcılar için yeni bir yaşam buluyor.