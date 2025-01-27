Hemen Herkes Buzdolabında Bulunduruyor! Meğer Zararı Büyükmüş: Yılların Servis Ustası Kötü Haberi Verdi

HANGİ DURUMLARDA MAGNET ZARARSIZDIR?

Magnet kullanımının zararlı olup olmadığı, buzdolabının teknolojik özelliklerine bağlıdır. Eski model buzdolapları, daha basit bir çalışma prensibine sahip oldukları için mıknatısların manyetik alanından etkilenmez. Ancak yeni nesil buzdolapları, buzdolabı performansını etkileyebilecek hassas elektronik sistemlere sahip olduğu için mıknatıs kullanımında daha dikkatli olunması gerekmektedir.