Hayvan Otlatırken Buldu, Gözlerine İnanamadı: 'Bu Kadar Büyüğünü İlk Kez Gördük'

Atıl, “Doğada birçok kez fosile denk geldik ama bu denli büyüğüne ilk kez denk geldik. Bunu hayvan otlatırken buldum. 4.5 kilo üzerinde geliyor. Bu kadar büyük fosilin bulunmasına şaşırdık. Yetkililerin bu fosili gelip incelemelerini istiyorum.” dedi.