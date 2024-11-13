Havuçların Üzerindeki Beyaz Lekeler Meğer Bu Anlama Geliyormuş: Kimse Bilmiyordu

BEYAZ LEKELİ HAVUÇLAR YENİR Mİ?

Soğuk depolamaya bağlı lekeler genellikle zararsızdır ve havuçun yenebilir kısmını etkilemez. Lekeleri soyup yiyebilirsiniz. Eğer lekenin altında yumuşamış, çürümüş bir kısım varsa, o bölgeyi kesip atmalısınız. Ancak, leke sadece yüzeyde ise ve havuç sağlam görünüyorsa, lekeli kısmı soyup yiyebilirsiniz.