Havlulardaki Şeritler Meğer Bu İşe Yarıyormuş! Sebebini Öğrenince Şeritli Havludan Başka Havlu Almayacaksınız

ŞERİTLERİN SEBEBİ DAYANIKLILIĞI ARTIRMASI

Havlu üreticilerine göre, bu şeritlere "Dobby bordür" adı veriliyor. Towel Hub tarafından yapılan açıklamada, bu özel dokuma tekniğinin yalnızca estetik bir amaç taşımadığı belirtildi.

Dobby bordür, havlunun üretim aşamasında uygulanan özel bir dokuma yöntemi sayesinde liflerin daha sağlam olmasını sağlıyor. Böylece havluların kolay yıpranmasını önleyerek kullanım ömrünü uzatıyor.

Uzmanlar, havlulardaki bu şeritlerin aynı zamanda dokuma makinelerinin belirli bir deseni oluşturmasını kolaylaştıran bir teknik olduğunu da vurguluyor. Yani dobby bordür, hem havluların dayanıklılığını artırıyor hem de üretim sürecinde önemli bir rol oynuyor.