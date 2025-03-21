Havlulardaki Şeritler Meğer Bu İşe Yarıyormuş! Sebebini Öğrenince Şeritli Havludan Başka Havlu Almayacaksınız
Günlük hayatta sıkça kullandığımız havluların kenarlarındaki şeritleri hiç fark ettiniz mi? Peki, bu detayın sadece dekoratif bir detay olmadığını biliyor muydunuz?
Kaynak: Haber Merkezi
Yazılım mühendisi Nate McGrady, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu şeritlerin havluların düzgünce katlanmasını zorlaştıran bir tasarım hatası olabileceğini iddia etti. McGrady'nin paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, birçok kişi de bu detayın gerçek amacını merak etmeye başladı.
Kimi kullanıcılar bu şeritlerin sadece estetik bir dokunuş olduğunu savunurken, kimileri ise havlunun daha uzun ömürlü olması için eklendiğini öne sürdü. Ancak havlu üreticileri, tartışmalara son noktayı koyarak şeritlerin gerçek işlevini açıkladı.
ŞERİTLERİN SEBEBİ DAYANIKLILIĞI ARTIRMASI
Havlu üreticilerine göre, bu şeritlere "Dobby bordür" adı veriliyor. Towel Hub tarafından yapılan açıklamada, bu özel dokuma tekniğinin yalnızca estetik bir amaç taşımadığı belirtildi.
Dobby bordür, havlunun üretim aşamasında uygulanan özel bir dokuma yöntemi sayesinde liflerin daha sağlam olmasını sağlıyor. Böylece havluların kolay yıpranmasını önleyerek kullanım ömrünü uzatıyor.
Uzmanlar, havlulardaki bu şeritlerin aynı zamanda dokuma makinelerinin belirli bir deseni oluşturmasını kolaylaştıran bir teknik olduğunu da vurguluyor. Yani dobby bordür, hem havluların dayanıklılığını artırıyor hem de üretim sürecinde önemli bir rol oynuyor.