Havayı Temizleyen Bitkiler: Evinizden Eksik Etmeyin

İNGİLİZ SARMAŞIĞI

İngiliz sarmaşığı, havadaki zararlı gazları emme özelliği sayesinde evin havasını temizleyen bitkiler arasında önemli bir yere sahiptir. Duvar sarmaşığı olarak da bilinen bu bitki, güneşi sever ve aydınlık ortamlarda daha hızlı büyür. Toprağı kurudukça sulamak, bitkinin sağlığı için faydalıdır. Ayrıca, şık görünümü ile ev dekorasyonuna da katkıda bulunur.

AREKA PALMİYESİ

Areka palmiyesi, kimyasalları filtreleme kapasitesi ile havayı temizleyen popüler bir bitkidir. Bu bitkinin sağlıklı büyümesi için doğrudan güneş almayan, fakat aydınlık bir alan seçilmesi yeterlidir. Humuslu ve nemli bir toprakta yetiştirilen Areka palmiyesi, düzenli sulama ile bakımı kolaylaştırır.

KURDELE ÇİÇEKLERİ

Genellikle örümcek bitkisi olarak adlandırılan kurdele çiçekleri, evin havasını yenileyerek oksijen miktarını artırır. Sigara dumanını emme ve kötü kokuları ortadan kaldırma özelliği ile dikkat çeker. Güney Afrika kökenli olan bu bitkiler, bakımı kolay ve dayanıklıdır. Doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınmak, bitkinin sağlığını korur.

ALOE VERA

Aloe vera, evlerde en çok yetiştirilen bitkilerden biridir ve toksinleri emerek hava kalitesini iyileştirir. Özellikle çalışma odası ve mutfak için önerilen bu bitki, güneş ışığını seven bir yapıya sahiptir. Güneşin dik geldiği saatlerde gölgede tutulması, yapraklarının yanmasını önler. Yaz aylarında haftada bir, kış aylarında ise ayda bir sulamak yeterlidir.