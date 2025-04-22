Havalimanı Müdürü Ağzından Kaçırdı: Bu Renk Bavul Kullananlar Bagaj Sırası Beklemiyor

SİYAH VE LACİVERT RENK BAVUL KULLANMAYIN

Frankfurt Havalimanı Müdürü Stefan Schulte’ye göre, seyahat edenlerin en sık tercih ettiği siyah bavullar, hem yolcular hem de havalimanı personeli için ciddi bir karışıklık kaynağı. Bagaj bandında yan yana dizilen onlarca siyah valiz arasında kendi bavulunu bulmak, adeta bir zeka oyunu haline geliyor.

Benzer şekilde gri ve lacivert gibi koyu tonlar da aynı sorunu yaratıyor. Havayolu yetkilileri, bu renklerin ayırt edilemez olduğunu vurgulayarak, yolculara dikkat çekici renkte bavul tercih etmeleri yönünde tavsiyede bulunuyor.