Havalimanı Müdürü Ağzından Kaçırdı: Bu Renk Bavul Kullananlar Bagaj Sırası Beklemiyor
Seyahatlerde en sık yaşanan sorunlardan biri olan bagaj karışıklığını önlemek için uzmanlar koyu renkli bavullardan uzak durulması gerektiğini söyledi. Siyah, gri ve lacivert bavullar karışıklığa neden olurken özellikle belirli renkte bavul kullanan yolcular, bagaj bandında sıra beklemeden valizini kolayca buluyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Tatil hazırlıkları yapılırken çoğu kişi bavul seçiminde boyut, dayanıklılık ve kullanım kolaylığı gibi kriterleri dikkate alıyor. Ancak uzmanlara göre, bir valizin rengi de seyahat konforunu doğrudan etkileyen önemli detaylar arasında. Özellikle yoğun havalimanlarında, bu küçük ayrıntı kayıp bagaj kabusunu önlemenin anahtarı olabilir.
SİYAH VE LACİVERT RENK BAVUL KULLANMAYIN
Frankfurt Havalimanı Müdürü Stefan Schulte’ye göre, seyahat edenlerin en sık tercih ettiği siyah bavullar, hem yolcular hem de havalimanı personeli için ciddi bir karışıklık kaynağı. Bagaj bandında yan yana dizilen onlarca siyah valiz arasında kendi bavulunu bulmak, adeta bir zeka oyunu haline geliyor.
Benzer şekilde gri ve lacivert gibi koyu tonlar da aynı sorunu yaratıyor. Havayolu yetkilileri, bu renklerin ayırt edilemez olduğunu vurgulayarak, yolculara dikkat çekici renkte bavul tercih etmeleri yönünde tavsiyede bulunuyor.
BU RENK BAVULLARA ÖNCELİK VERİLİYOR
Bagaj karışıklığını ve kaybını önlemenin en etkili yollarından biri, kalabalıkta kolay fark edilen bir valiz kullanmak. Özellikle turuncu, kırmızı, sarı, yeşil veya desenli bavullar, bagaj bandında hızla ayırt edilerek zaman kazandırıyor.
Uzmanlar, sadece renkli bavullar değil, alışılmadık desenler veya kişiselleştirilmiş etiketlerin de etkili olduğunu belirtiyor. Havalimanı personeli de, bu tür bavulları kolaylıkla ayırt edebildiklerini ve öncelik verdiklerini belirtti.
VALİZİNİZE KIRMIZI KURDELE TAKIN
Siyah ya da gri bir bavula sahipseniz hemen yenisini almanız gerekmiyor. Renkli bir kurdele, parlak bir kumaş parçası ya da farklı bir bagaj etiketi, valizinizi kolayca tanınır hale getirebilir. Hatta bu tür küçük dokunuşlar, kaybolma ihtimaline karşı etkili bir önlem olarak görülüyor.
Yoğun saatlerde aynı anda onlarca bavulun bagaj bandına düştüğü düşünüldüğünde, benzersiz görünüme sahip bir valiz hem süreci hızlandırıyor hem de kayıp riskini en aza indiriyor. Uzmanlar, "Bavulunuzu ne kadar kişiselleştirirseniz, o kadar az stres yaşarsınız" diyerek yolcuları uyardı.